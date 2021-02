Flensburg

Am Samstagabend durften die Flensburger nun erstmals ab 21 Uhr nur noch unter besonderen Umständen vor die Tür. Es waren dann auch nur vereinzelt Autos in der Stadt unterwegs. „Viele Leute, die wir anhalten, haben Ausnahmegenehmigungen oder Bescheinigungen von ihrem Arbeitgeber, dass sie bis 21 Uhr gearbeitet haben und auf dem Rückweg sind“, sagte ein Polizeisprecher gegen 21.30 Uhr. Er und seine Kollegen erinnerten die Menschen seinen Angaben nach daran, auf schnellstem Weg nach Hause zu gehen. „Das muss sich ja auch erstmal rumsprechen.“

Im Laufe der Nacht wurden zwei Verstöße gegen die Ausgangssperre geahndet und eine weitere Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkungen geschrieben. Auf einem Spielplatz in der Marienallee befanden sich vier Personen, die gemeinsam Bier tranken. Sie wurden angezeigt und nach Hause geschickt.

So wenige Fahrzeuge wie nie zuvor

In der ansonsten viel befahrenen Innenstadt wurde eine Kontrollstelle an der Schiffbrücke eingerichtet. Es wurden 75 Fahrzeuge, zwei Radfahrer und vier Fußgänger kontrolliert. Darunter befanden sich auch 15 Autos aus Dänemark. Ein überwiegender Anteil der kontrollierten Personen hatte einen triftigen Grund gemäß den Ausnahmeregelungen. Bei den dänischen Staatsbürgern wurde Aufklärung über die geltende Ausgangssperre betrieben. Ein Fahrzeugführer sowie seine Beifahrerin fielen nicht unter die Ausnahmeregelung und zeigten sich uneinsichtig. Gegen sie und einen Fußgänger, der an der naheliegenden Tankstelle Bier kaufen wollte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach Auflösung der Standkontrolle wurden im Stadtgebiet mobile Kontrollen durchgeführt. Das Verkehrsaufkommen in der Stadt Flensburg war auf ein bisher nie festgestelltes Minimum reduziert.

Lesen Sie auch:Ausgangssperre in Flensburg tritt in Kraft

Die Polizei Flensburg wird die Einhaltung der neuen Regelungen auch in den nächsten Tagen verstärkt kontrollieren. Dabei setzt die Polizei weiterhin auf den Dialog, da wo es nötig ist, wird sie jedoch konsequent einschreiten und Verstöße sanktionieren.

Kontrollen auch tagsüber

Bei frühlingshaften Temperaturen kontrollierte die Polizei am Sonnabend auch tagsüber, ob in Flensburg die verschärften Corona-Regeln aufgrund des hohen Infektionsgeschehens eingehalten werden. Die Lage sei sehr unauffällig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Es habe allenfalls ein oder zwei Anzeigen gegeben. Von der dänischen Polizei hieß es, die strengere Kontrolle der Grenze habe am Sonnabend nicht zu Problemen im Verkehr zwischen beiden Ländern geführt.

Bisher mögliche Treffen zwischen einem Hausstand und einer weiteren Person sind auch tagsüber nicht mehr gestattet. Ausnahmen gibt es für Besuche im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung, für getrennt lebende Paare und Kinder getrennt lebender Eltern sowie zur Versorgung hilfsbedürftiger Angehöriger und Nachbarn. Die Regelungen gelten zunächst bis Freitag.

smü/dpa