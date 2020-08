Kiel

Schon im fünften Jahr wirbt das UKSH im Ausland examinierte Pflegekräfte an. „Gegenwärtig machen wir gute Erfahrungen mit Pflegekräften aus Südamerika, vor allem Argentinien, Brasilien und Kolumbien“, sagt Sabine Richter, Pflegedirektorin am UKSH Kiel.

Man orientiere sich an einer Liste der WHO mit Ländern, „in denen es okay ist, dort ausgebildete Pflegekräfte anzuwerben. Zum Beispiel Albanien, Serbien, Brasilien oder auch die Philippinen sind Länder, in denen, teilweise auch an privaten Hochschulen, mehr Pflegekräfte ausgebildet werden, als in den Ländern selbst gebraucht werden“, erklärt Richter. Dagegen verbiete es sich, zum Beispiel in Indien anzuwerben.

„ Pflege International“, abgekürzt: PI, heißt das Programm, das sich im fünften Jahr verstetigt hat und auch in Zukunft weiterlaufen wird. „Der Fachkräftemangel wird nicht einfach verschwinden“, sagt Richter, „wir müssen alle Wiesen bespielen, die Zahl der Ausbildungsplätze erhöhen, aber auch zukünftig im Ausland suchen.“

Schon seit 2016 rekrutiert das UKSH Pflegekräfte außerhalb Deutschlands

Die Suche fügt sich nahtlos ein ins Selbstverständnis des UKSH, das, wie Sprecher Oliver Grieve hervorhebt, „ein Haus ist, in dem mehr als 1000 der mehr als 10000 Mitarbeiter aus 120 Nationen kommen“.

Das UKSH startete diese Akquise im Frühjahr 2016, warb zunächst jeweils zehn ausgebildete Pflegekräfte in Albanien und Serbien an. Seit Mitte 2017 arbeitet das Uni-Klinikum mit – inzwischen zwei großen – Kooperationspartnern und holte anfangs jedes Jahr zehn bis 20 Pflegekräfte pro UKSH-Standort nach Kiel und Lübeck.

„Die Sprache ist das A und O“, sagt Richter, „denn zu den für die Kommunikation auf der Station, mit Patienten und Angehörigen wichtigen Deutschkenntnissen kommen ja noch die ganzen Fachbegriffe hinzu.“

Das UKSH bezahlt den ersten Deutsch-Sprachkursus im Heimatland auf B1-Niveau. "Das Goethe-Zertifikat B1 ist eine Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene", heißt es auf der Website des Goethe-Instituts. "Es bestätigt die selbstständige Verwendung der deutschen Sprache und entspricht der dritten Stufe (B1) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER)."

Außerdem werden der Flug nach Deutschland, der Sprachkursus zum Erreichen des B2-Deutsch-Niveaus und der viermonatige Vorbereitungskursus an der UKSH-Akademie für die Anerkennung des bereits im Heimatland erworbenen Pflege-Diploms oder -Abschlusses bezahlt.

Prüfung bestanden? Dann winkt ein unbefristeter Vertrag

Dieser Kursus schließt mit einer mündlichen und praktischen Prüfung ab. Wer besteht, bekommt einen unbefristeten Vertrag, "sofern gewünscht", sagt Richter, und wird den deutschen Gesundheits- und Krankenpflegekräften am UKSH gleichgestellt.

Die Bezahlung nach Tarifvertrag Land (TV-L) beträgt dann anfangs 2800 Euro brutto (ohne Steigerungen für Weiterbildung, ohne Zulagen für Tätigkeiten auf der Intensivstation oder in der Onkologie).

Bis zu ihrer Anerkennung werden die im Heimatland Examinierten als Pflegeassistenten oder Pflegehelfer beschäftigt und bezahlt – Monatsverdienst: 2300 Euro brutto, entsprechend 1400 bis 1500 Euro netto.

Mit Stolz verweist die Pflegedirektorin darauf, dass „wir die Einzigen in Schleswig-Holstein und im sonstigen Norden sind, die einen eigenen viermonatigen Kenntnisprüfungskursus an der UKSH-Akademie anbieten.“ Es gebe zahlreiche Anbieter für das sogenannte Anerkennungsverfahren, das die zweite Möglichkeit für Pflegekräfte aus dem Ausland ist, um ihren erlernten Beruf in Deutschland auszuüben.

Zwei Hürden: Sprachkursus und die Kenntnisprüfung

Doch habe sich, sagt Richter, der dafür notwendige Nachweis einer bestimmten Dauer der Tätigkeit in der Pflege und eines dem Antrag auf Anerkennung folgenden Gesprächs nicht immer als ausreichend für die tägliche Arbeit in der Pflege erwiesen.

„Die Kenntnisprüfung ist für uns ein Qualitätskriterium. Wir haben sie gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit entwickelt, die diesen Kursus mitfinanziert. Der Kursus ist zertifiziert.“

Das Ziel sei, so Richter, dreimal pro Jahr pro Standort je einen Kursus für 25 Kandidaten abzuhalten. Nicht immer würden diese Kurse voll, da Einreisen der Teilnehmer sich verzögerten oder deren Startphasen sich verlängerten – „im Schnitt braucht ein Mensch ein Jahr, um hier bei uns richtig anzukommen“, sodass im Schnitt jeder Kursus mit 17 bis 22 Kandidaten besetzt ist.

PI-Netzwerk gibt Hilfestellung

Normalerweise fielen zwei bis vier von 20 beim ersten Mal durch, die Wiederholungsprüfung schafften im Schnitt 75 Prozent der Wiederholenden.

Allen, die neu nach Norddeutschland kommen, gibt das von ausländischen Pflegekräften gegründete PI-Netzwerk Hilfestellung, Tipps und Erfahrungsberichte.

Auch andere Kliniken suchen im Ausland Auch das Städtische Krankenhaus Kiel rekrutiert ausländische Fachkräfte. Pflegedirektorin Sabine Schmidt: „Aufgrund der Probleme mit dem Anerkennungsverfahren bleiben wir mit der Suche jetzt zunächst in Europa, da entfällt die Anerkennung, es muss nur ein Sprachkursus B2 nachgewiesen werden. Es gibt noch europäische Länder, die über Bedarf ausbilden, so dass diese Vorgehensweise auch moralisch okay ist. Dabei muss es sich jedoch immer um examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger handeln. Vorher hatten wir einen Versuch mit chinesischen Fachkräften, der aber nicht zur Umsetzung kam, weil neben der Sprachbarriere eine nahezu einjährige schulische Qualifikation der chinesischen Fachkräfte notwendig gewesen wäre.“ Lubinus unterstützt zurzeit vier ausländische Mitarbeiterinnen mit B2-Deutschkursen.

Koordinatorin stammt aus Sierra Leone

Koordinatorin von Pflege International ist Kadie Rogers, eine Frau von enorm freundlicher und zugleich energischer sozialer Präsenz. Schon bei der ersten Begegnung im Bewerbungsgespräch um eine ganz andere ausgeschriebene Tätigkeit hatte Sabine Richter die Idee, sie als Koordinatorin einzusetzen.

Kadie Rogers’ Heimatland ist Sierra Leone. „Seit 23 Jahren lebe ich hier, kam wegen der Heirat, und sprach kein Wort Deutsch.“ In Sierra Leone ist Englisch Amtssprache, daneben sind 16 weitere Sprachen gebräuchlich.

Ihr Mann habe sie ermuntert und gestützt, und nach einem Deutschkursus an der VHS Kiel habe sie das zweijährige Studienkolleg an der FH Kiel mit Zertifikat für Wirtschaft und Sozialwissenschaften abgeschlossen, dann vier Jahre Sozialwissenschaften studiert, mit Diplom abgeschlossen und danach sofort eine Stelle als Migrationsberaterin bei der Stadt Kiel gefunden und schließlich 2018 zwei Master-Studiengänge – in Sozialwissenschaften und in Soziologie – mit Erfolg abgeschlossen.

UKSH : Für 2021 ist der Bedarf an Pflegekräften schon definiert

Zu den jährlichen Gesamtausgaben für PI macht das UKSH keine Angaben. Mit einem großen Kieler Immobilienvermittler stelle es den ausländischen Pflegekräften Ein-Zimmer-Apartments mit Bad und Balkon inklusive Grundausstattung und Bettwäsche zur Verfügung – für 400 bis 450 Euro Warm-Miete inklusive Stromkosten und bis zu acht Monate lang.

Ein Großteil dieser kleinen Wohnungen gehe an PI-Kräfte, „wir stellen aber überzählige Wohnungen auch deutschen Pflegekräften, die in Not geraten, zur Verfügung“, betont UKSH-Sprecher Oliver Grieve.

Den Bedarf für das jeweils nächste Jahr legt das UKSH gemeinsam mit den Kooperationsfirmen fest. „Für 2020 mussten wir wegen Corona sehr improvisieren“, sagt Sabine Richter. 15 Kandidaten warteten noch in Argentinien auf ihre Ausreise.

Corona: Neuankömmlinge mussten in Quarantäne

„Wenn wir zu viele gleichzeitig hier haben, ist es schwierig, sie gut einzuarbeiten und auf den Plätzen im Kenntnisprüfungskursus unterzubringen.“ Deshalb sind jetzt schon für 2021 etwas weniger Kontingente definiert worden.

Die Neuen, die zur Corona-Zeit kamen, mussten übrigens in ihrem neuen, fremden Apartment erst einmal 14 Tage in Quarantäne. Zwei studentische Hilfskräfte halfen ihnen als Kontaktpersonen und erledigten die Einkäufe für sie.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.