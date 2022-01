Kiel

Frisch doppelt Geimpfte können nun doch ohne Corona-Test ins Restaurant oder ins Fitnesscenter. Das ist nur eine von mehreren Änderungen der 2G-plus-Regel in Schleswig-Holstein, über die die Kieler Landesregierung am Freitag entschieden hat. Wie angekündigt, übertrug sie die von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Quarantäne-Ausnahmen auf die schleswig-holsteinische Landesverordnung.

Demnach sind Menschen mit Booster-Impfung gegen das Coronavirus nicht von der Testpflicht in Restaurants, in Fitnesscentern oder beim Vereinssport betroffen. Diesen dreimal Geimpften werden nun aber noch weitere Gruppen gleichgestellt, sodass sie ebenfalls kein negatives Testergebnis beim Eintritt vorlegen müssen.

Ausnahmen von 2G-plus-Testpflicht in Schleswig-Holstein

Dazu zählt nun auch, wer doppelt geimpft ist, allerdings nur in den ersten drei Monaten nach der zweiten Spritze. Ebenfalls vom Coronavirus Genesene innerhalb der ersten drei Monate nach der Erkrankung sowie Genesene, die zuvor doppelt geimpft wurden, gehören dazu. Auch für Menschen, die einmal das Vakzin von Johnson & Johnson erhalten haben, gibt es nun eine klare Regelung: Sie gelten erst mit zwei weiteren mRNA-Impfungen als geboostert. Bislang reichte eine.

Die Ausnahmen treten am Sonnabend, 15. Januar, in Kraft. Für Gastronomen, Betreiber von Fitnessstudios sowie in Sportvereinen kann die Kontrolle damit kompliziert werden, denn laut Gesundheitsministerium sind sie weiterhin für die Einhaltung der Regeln verantwortlich. Nun müssen sie anhand der verschieden möglichen Nachweise zum Teil zurückrechnen, ob der doppelt geimpfte oder genesene Gast nicht schon beispielsweise die Frist von drei Monaten überschritten hat.

Bei den Ausnahmen von der Testpflicht bei 2G plus handelt es sich genau um die gleichen Personengruppen, die sich künftig als Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. „So besteht ein Gleichlauf der Systematiken bei den Quarantäne- und 2G-plus-Regeln für bestimmte Personenkreise“, teilt das Gesundheitsministerium mit.