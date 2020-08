​Ausschreibungspanne um Staatskanzlei in Kiel nun Thema im Finanzausschuss

Kiel

Die Panne um eine Ausschreibung für einen neuen Sitz der Staatskanzlei in Kiel hat ein parlamentarisches Nachspiel. Die SPD-Fraktion will dazu nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am nächsten Donnerstag im Finanzausschuss des Landtags Ministerin Monika Heinold (Grüne) befragen. „Offenbar ist die interne Kommunikation in dieser Landesregierung noch schlechter als ohnehin schon bekannt“, sagte SPD-Fraktionsvize Beate Raudies.

Nach Angaben der Staatskanzlei und des Finanzministeriums hatte die landeseigene Gebäudemanagementgesellschaft GMSH ohne Abstimmung mit ihnen eine Ausschreibung für einen Umbau des ehemaligen Sitzes der Wehrbereichsverwaltung ins Internet gestellt. Das Ministerium sprach von einem Verfahrensfehler; die Ausschreibung wurde auf Intervention der Staatskanzlei und des Ministeriums wieder aus dem Netz genommen.

Heinold schilderte die Vorgänge bereits in einem Schreiben an den Finanzausschuss. Demnach hatte die GMSH die Sanierungskosten auf 21,85 Millionen Euro geschätzt. Dies übertrifft die bis dato vorliegenden Annahmen beträchtlich. Heinold machte aber auch deutlich, dass ein möglicher Umzug der Staatskanzlei in das seit 2016 landeseigene Gebäude weiter geprüft wird.

„Während in Polizeistationen oder Finanzämtern das Wasser aus den Wänden läuft und der Wind durch die Fenster pfeift, scheint es, wenn es um Regierungsgebäude geht, alles ganz schnell zu gehen“, meinte die SPD-Finanzpolitikerin Raudies. „Die Landesregierung sollte sich – auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie – ganz genau überlegen, welche Signale sie derzeit mit einem 22 Millionen Euro teuren Umbau für den Ministerpräsidenten senden würde“, sagte sie. „Oder hat etwa der durch die Jamaika-Koalition aufgeblähte Regierungsapparat damit zu tun, dass der Platz in der Staatskanzlei nicht mehr ausreicht?“

