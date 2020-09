Kiel

"Es waren Dinge, die mich tief erschüttert haben, als ich sie gelesen habe", so beschreibt Sabine Sütterlin-Waack die Inhalte der Bestra-Berichte. Sie gaben einen Chatverlauf zwischen einem Journalisten und dem ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen wieder, in dem sie sich auch über Aussagen des damaligen Innenministers Hans-Joachim Grote ( CDU) austauschten.

Nachdem zuvor der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, über zwei Stunden zu den Vorgängen rund um den Grote-Rücktritt im Innen- und Rechtsausschuss befragt wurde, rekapitulierte die Ministerin ihre Eindrücke der Ereignisse.

Erst nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit ihrem Staatssekretär habe sie sich damals dafür entschieden, den ersten Bestra-Bericht in dieser Sache an den Ministerpräsidenten und die Staatskanzlei weiterzuleiten, so Sütterlin-Waack. Sie betonte, dass es gegen den Ex-Minister keine Vorermittlungen gab, ebenso wenig habe er einen Status als Opfer oder Zeuge im Verfahren gehabt.

Sütterlin-Waack gab keine Empfehlung zu personellen Konsequenzen

Als die Leitende Oberstaatsanwältin der Kieler Staatsanwaltschaft, Birgit Heß, ihr am 17. April telefonisch einen zweiten Bericht ankündigte und ihr den Inhalt schon mal referierte, sei sie erschrocken gewesen. Das Gespräch habe offenbart, dass - anders als angenommen - doch eine persönliche Kommunikation zwischen dem Minister, dem Journalisten und dem Polizeigewerkschafter gegeben habe. "Schockiert" habe sie zudem der Umstand, dass Grote dabei Bewertungen über hohe Mitarbeiter der Polizei abgegeben habe.

Im Anschluss habe sie Daniel Günther angerufen und ihn informiert. Die Frage von Thomas Rother ( SPD), ob sich die beiden auch über personelle Konsequenzen aus den Bestra-Berichten ausgetauscht hätten, verneinte Sütterlin-Waack. "Eine Empfehlung habe ich nicht gegeben. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es nun weiteren Gesprächsbedarf gibt." Zeitnah sei ein Termin mit der Oberstaatsanwältin vereinbart worden. Warum, wollte die SPD wissen?

Warum wurde die Oberstaatskanzlei dazu gebeten?

Günther gab an, er selbst habe darum gebeten, "weil ich wenig Erfahrung mit Bestra-Berichten habe". Er habe sich rückversichern wollen, was er aus den Berichten Grote bei einem Gespräch vorlegen dürfe. Zudem sei zu diesem Moment unklar gewesen, ob sich dadurch der Status von Grote im Nommensen-Verfahren möglicherweise ändere, so die Ministerin. "Er hätte zum potenziellen Zeugen werden können." Diese Einordnung habe aber nicht in ihrem, sondern im Ermessen der Staatsanwaltschaft gelegen.

Oppositionsführer Ralf Stegner störte sich nicht nur an dem engen Austausch mit der Oberstaatsanwältin. Im zweiten Bestra-Bericht spreche Heß davon, dass sich ein Verdacht gegen Grote "erhärtet" habe. Das verleite zum Eindruck, dass nach belastendem Material gesucht worden sei. "Die Leitende Oberstaatsanwältin hat aus eigenem Antrieb die Berichte geschrieben. Punkt!", so Sütterlin-Waack.

Fragebedarf hatte die SPD auch hinsichtlich des Inhalts der Berichte. So hätten sich doch weite Teile gar nicht mit dem Innenminister beschäftigt, sagte Kathrin Bockey, dennoch seien sie komplett an den Ministerpräsidenten weitergeleitet worden.

"Er ist ja als Ganzes bei mir angekommen", so die Ministerin. Ihr sei nicht in den Sinn gekommen, den Bestra-Bericht nur in gekürzter Form mit den Grote betreffenden Passagen weiterzugeben.

