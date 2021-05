Kiel

Natürlich hatten Oliver Firla und sein Team sich gefreut, nach langer Zwangsschließung endlich wieder ihren Job machen zu können: für die Gäste da zu sein, leckeres Essen und Getränke zu servieren, alles das zu regeln, was einen Gastronomiebetrieb am Laufen hält. Seinen Job machen – das kann der 53-jährige Inhaber des „Odins“, eines historischen Gasthauses in Busdorf bei Haithabu (Kreis Schleswig-Flensburg), ebenso wie seine Kolleginnen und Kollegen (noch) ausschließlich „draußen“.

Aber was ist „draußen“? Firla hatte gehofft, dass seine 16 Meter breite Terrasse zur Außengastronomie zählen würde, zumal hier an der Schlei meist eine frische Brise weht. Der Terrassenbereich ist nach vorn komplett offen, allerdings überdacht und hat an den Schmalseiten zwei Wände – die eine mit Glasscheiben, die andere mit dem Zugang zu den Toiletten für die Besucher des Biergartens. Doch Firla irrte.

Maximal eine Seitenwand darf geschlossen sein

Nachdem ein Gast Anfang vergangener Woche das Ordnungsamt informiert hatte, bekam der Gastronom umgehend einen Anruf und wenig später per Mail eine klare Ansage samt Stellungnahme des Gesundheitsamts Schleswig: Die überdachte Außenterrasse zähle nicht zur Außengastronomie und dürfe somit auch nicht genutzt werden – selbst dann nicht, wenn die Fensterscheiben in der Außenwand entfernt würden. Laut Landesverordnung gilt der Betrieb einer Gaststätte nur dann als Außengastronomie, wenn bei Zelten, Pavillons und anderen Unterständen maximal eine geschlossene Seitenwand vorhanden ist.

„Ich nehme den Kampf gegen das Virus sehr ernst“, sagt Firla. „Natürlich darf es nicht zu einer kritischen Konzentration von Aerosolen kommen.“ Was der Gastronom nicht verstehen kann: dass es im Detail keine klaren Regeln gibt, sondern nur die allgemeine Vorgabe der Landesverordnung, deren Auslegung in das Ermessen der Behörden falle.

Wann ist eine Wand eine Wand? Auch dann, wenn sie zu einem Großteil offen ist und Luftzirkulation erlaubt? Welche Aerosolkonzentrationen sind kritisch? Und spielt es gar keine Rolle, ob es um eine kuschelige Nische geht oder um einen 30-Quadratmeter-Bereich, in dem es zieht wie Hechtsuppe? Aus Gesprächen mit Kollegen weiß der Gastronom: „Auf Sylt sehen die Behörden das Thema sehr viel entspannter.“

Dehoga kritisiert fehlende Orientierung beim Thema Außengastronomie

Auch Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Dehoga Schleswig-Holstein, beklagt eine fehlende Orientierung. „Viele Betreiber sind verunsichert.“ Es gebe keinerlei verlässliche Untersuchungen darüber, welches Maß an Durchlüftung notwendig sei. „Viele Betriebe haben investiert, um ihren Außenbereich nutzen zu können – die fehlenden Grundlagen für objektive Entscheidungen dürfen nicht zulasten der ohnehin schon schwer gebeutelten Betreiber gehen.“

Auf einen umfangreichen Fragenkatalog zur Genehmigung von Außengastronomie antwortet eine Sprecherin des Kreises Schleswig-Flensburg ausweichend: Wenn man „problematische Konstruktionen“ feststelle, informiere man den Betreiber über das Problem und auch über mögliche Lösungen, sofern es die denn gebe. „Ansonsten bitten wir darum, den Bereich für Gäste zu sperren oder dort keine Tische aufzustellen.“ Bislang habe es „bei Routinekontrollen nur kleinere Auffälligkeiten und Beanstandungen gegeben“.

Auflagen bei der Außengastronomie: So beurteilen es die Behörden

Auch die Behörden in anderen Kreisen und Städten stellen das Thema Außengastronomie nicht als großes Problem dar. „Ein Wintergarten erfüllte nicht die Voraussetzung und musste geschlossen werden“, sagt etwa Rebekka Merholz, Sprecherin des Kreises Plön.

Die Kieler Gaststättenaufsicht hat sich nach Angaben der Stadt bislang 19 Betriebe mit „aufwendig gestalteter Außenfläche“ angesehen. „In manchen Fällen“, so Stadtsprecherin Kerstin Graupner, „handelte es sich um geschlossene Wintergärten oder Pavillons, in denen die Belüftungssituation ähnlich der in Innenräumen ist.“ Die Belüftung müsse im Einzelfall betrachtet werden: „Restaurants, die sich beispielsweise am Wasser befinden, haben deutlich mehr Durchluft als Betriebe in der Innenstadt.“

Weil weitergehende Vorgaben oder Leitfäden vom Land nicht zur Verfügung gestellt wurden, erarbeitet die Kieler Gaststättenaufsicht einen Prüfbogen, um Kontrollen nach möglichst einheitlichen Maßstäben zu ermöglichen.

Oliver Firla steht vor einem Rätsel

Das Gesundheitsministerium verweist auf die Landesverordnung und einen Frage-Antwort-Text im Netz. Demnach ist Außengastronomie zulässig, sofern sie „außerhalb geschlossener Räume“ stattfindet. Eine Terrasse mit an allen Seiten geschlossenen Außenwänden beispielsweise aus Glas sei kein solcher geschlossener Raum – wenn kein Dach vorhanden ist.

Warum Oliver Firla dichtmachen muss, auch wenn er für Durchzug sorgt, weiß er damit noch immer nicht.