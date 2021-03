Kiel

Statt Osterurlaub an Nord- und Ostsee erwartet auch die Schleswig-Holsteiner ein härterer Lockdown über Ostern. Es sei dennoch richtig gewesen, vor den Beratungen von Bund und Ländern mit einem Vorstoß Haltung zu zeigen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag in Kiel nach Beratungen der Jamaika-Koalition.

Günther zeigte sich enttäuscht von den Ergebnissen der Beratungen. „Ich hätte mir trotz alledem mehr gewünscht“, sagte Günther. Die Regierung habe sich nicht in allen Punkten durchsetzen können. Es sei aber nicht sinnvoll gewesen, „einen isolierten Schritt zu gehen“.

Nach Ostern: Öffnung der Außengastronomie möglich in Regionen mit niedriger Inzidenz

Hoffnung machte der Regierungschef den Gastronomen für die Zeit nach Ostern. Eine Öffnung der Außengastronomie könne dann in Regionen möglich sein, in denen die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen unter 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen, stabil geringer als 100 sei, sagte Günther.

Einige Teile der Branche seien „am Ende der Kräfte“. Er hätte sich als Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen deshalb mehr gewünscht.