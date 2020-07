Berlin/Kiel

Die im Juni noch konstant hohe Zahl der Neuinfizierten sinke seit Anfang Juli kontinuierlich bei weiterhin hohem Testniveau, schrieb das Außenministerium am Dienstag auf seiner Internetseite.

Staatsangehörige der EU, der Schweiz, ihre Familienangehörigen und Inhaber von EU-Aufenthaltsgenehmigungen unterlägen keinen Einreisebeschränkungen. Alle Grenzübergänge seien geöffnet.

Laut Auswärtigem Amt gibt es keinerlei Reisebeschränkungen. Symptomfreie Personen dürften sich frei im Land bewegen.

Das müssen Sie in Schweden beachten

In Schweden gebe es keine Masken- oder Handschuhpflicht, die Bevölkerung werde jedoch eindringlich um das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln gebeten, besonders auch auf Reisen.

Menschenansammlungen und der öffentliche Nahverkehr in Stoßzeiten sollten gemieden werden.

Steht Schweden noch auf der Liste der Risikogebiete beim RKI ?

Aktuell listet das RKI Schweden noch als Risikogebiet auf (Stand 14.07.2020). Wer als Risikogebiet eingestuft ist und wer nicht, entscheiden das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gemeinsam. "Eine Liste der betroffenen Staaten wird dann durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht", erklärt Marius Livschütz vom Gesundheitsministerium in Kiel. Diese Liste sei auch für die schleswig-holsteinische Landesregierung maßgeblich. Fazit: Schweden ist weiter Risikogebiet, obwohl der Grenzwert bereits unterschritten wird.

Gelten Auflagen für Rückkehrer weiter?

Sollte Schweden von der RKI-Liste gestrichen werden - können dann ab sofort alle Schwedenurlauber ohne Auflagen zurückkommen? Die Antwort ist ein klares Nein.

Die Auflagen entfallen erst, wenn man sich in den letzten 14 Tagen vor der Rückkehr nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Beispiel: Bei einem dreiwöchigen Urlaub in Schweden darf das Land die beiden letzten Wochen nicht mehr als Risikogebiet eingestuft sein. Ist es nur einen Tag lang in diesen beiden Wochen Risikogebiet gewesen, greifen die Maßnahmen.

