Ohne Fischbrötchen geht in Schleswig-Holstein nichts. Doch wo schmecken sie am besten? Zehn Buden standen in einer großen Online-Umfrage zur Wahl - und über 3200 Leser haben abgestimmt. Jetzt steht der Sieger fest. Die leckersten Fischbrötchen gibt es an der Ostsee in Kiel.