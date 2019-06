Heide

An einem unbeschränkten Bahnübergang bei Heide ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem schweren Zugunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte ist ein Auto von einem Regionalzug erfasst worden. Der Autofahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen. „Nähere Erkenntnisse zu seinem Gesundheitszustand gibt es aktuell nicht“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bahnstrecke Heide-Neumünster musste von 17.24 Uhr an gesperrt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Autofahrer den unbeschrankten Bahnübergang Futterdamm scheinbar ungebremst und stieß mit dem Triebwagen eines Zuges zusammen, der von Heide in Richtung Neumünster fuhr. „Zwar gab der Zugführer noch warnende Hupsignale ab, der Autofahrer reagierte jedoch nicht“, sagte eine Polizeisprecherin.

Auto wird mitgeschleift – Fahrer schwer verletzt

Das Auto wurde über rund 350 Meter mitgeschleift. Der Fahrer erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Zugbegleiter und ein Fahrgast zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die übrigen rund 30 Mitfahrer blieben unversehrt. Sie verließen die Bahn über die Gleise, Busse transportierten sie vom Unfallort ab.

