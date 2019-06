Kiel

Die Arbeiten sollen montags bis donnerstags jeweils zwischen 9 und Sonnenuntergang stattfinden. Die Baustellen seien jeweils bis zu zweieinhalb Kilometer lang, um dort Kabel in bereits verlegte Leitungen einzuziehen, hieß es. Start sei an der Anschlussstelle Neumünster-Nord. Von dort arbeite man sich abschnittsweise in Richtung Stadtgrenze Hamburg vor.

Arbeiten neben und auf der A7

Dies führe zu unterschiedlich starken Verkehrseinschränkungen. An gut der Hälfte der Arbeitstage werde ausschließlich neben der A7 gebaut, sodass alle Fahrstreifen nutzbar bleiben. Während der anderen Hälfte der Arbeitstage werde auch auf dem Standstreifen gebaut. Zum Schutz des Personals stünden dann nur zwei statt drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg zur Verfügung - mit entsprechender Geschwindigkeitsbegrenzung.

Während des Berufsverkehrs am Morgen sowie freitags und an Wochenenden sollen alle Fahrstreifen ohne Einschränkung frei sein.