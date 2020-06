Autokino ist ein Riesenerfolg

Bad Segeberg

Vor zunächst noch düsterer Wolkenkulisse und später unter fast blauem Himmel flimmerte am Sonnabend das Leben des Queen-Sängers Freddie Mercury als Filmdrama über die 60 Quadratmeter große LED-Leinwand. Wie bislang fast alle Kino-Termine war auch „Bohemian Rhapsody“ ein Renner. Knapp 190 Fahrzeuge, zum Teil mit bis zu vier Leuten besetzt, standen kurz vor 20 Uhr ordnungsgemäß aufgereiht auf dem Asphalt.

Abwechslung in Corona-Zeiten

„Das ist phänomenal, was die hier organisiert haben“, schwärmt Claudia Haase. „Fünf Sterne“, ergänzt Henning Achilles neben ihr auf dem Fahrersitz des BMW-Oldies. Den gut zwei Stunden langen Film, der 2018 in die deutschen Kinos kam, habe sie zwar schon im Kino gesehen, berichtet die Bad Segebergerin. Jetzt wolle sie aber einmal erleben, wie er in einer solchen Umgebung wirkt. „Es ist überhaupt unser allererster Besuch in einem Autokino“, verrät der Tierarzt.

Zu verdanken ist das Ganze der beeindruckenden Leistung eines kleinen Organisationsteams. Marlis Stagat, Vorsitzende des Unternehmervereins „Wir für Segeberg“, und der städtische Kulturbeauftragte Michael Meier hatten sich mit Frank Häfner, Inhaber des Kinos CinePlanet5, und Thomas Beth (European Event & Medientechnik) zusammengetan und für die Gastronomie Paul Griese (MeWa Markthütten) ins Boot geholt. Innerhalb einer Woche gelang es ihnen mit einer Handvoll weiterer ehrenamtlicher Helfer, gut 30.000 Euro an Sponsorengeldern locker zu machen. „Wir wollen den Menschen in einer Zeit, in der alles abgesagt wird, was Freude macht, ein wenig Abwechslung bieten“, sagt Marlis Stagat.

Besucherrekord für "Das perfekte Geheimnis"

Aus „etwas Abwechslung“ ist ein gut zweiwöchiges Programm aus Kino, Kultur, Sport und Information geworden. „Großartig“ finden auch Nadine Kowski aus Quaal und Janina Messina aus Stockelsdorf das Engagement. Auch für die beiden 39-jährigen Frauen ist das Open-Air-Kino eine echte Premiere. „Ich wollte den Film eigentlich schon im Kino gucken“, erzählt Polizeibeamtin Kowski. Als sie das Programm für Bad Segeberg sah, habe sie gleich gebucht. „Schon vor einer Woche.“ Die Musik von Mercury und Queen wirkt aber offenbar generationsübergreifend: Die 16-jährige Zoe aus Bad Segeberg ist wie ihre Mutter ein großer Fan. Sie nahm ihre gleichaltrige Freundin Isabell mit in den Film. Und die ist es spätestens jetzt.

Während Thomas Beth mit seinem Technikteam für die hochmoderne Leinwand gesorgt hat, die auch bei hellem Sonnenlicht ein perfektes Bild bietet, haben Frank Häfner und seine Familie sich um das Filmprogramm gekümmert und vor allem Produktionen „mit positiven Momenten“ ausgesucht. Bis zum kommenden Sonntag flimmern nachmittags oder abends die 20 Filme über die Leinwand. Den Besucherrekord hält bislang „Das perfekte Geheimnis“, mit dem das Programm am 29. Mai gestartet war. Die Menschen einfach einmal aus dem „Corona-Trott“ zu reißen, das sei das erklärte Ziel der Aktion, so Häfner.

Starthilfe für Autos nötig

Mit dem Kino-Programm sei das bislang auch hervorragend gelungen, zog Marlis Stagat am Wochenende Zwischenbilanz. Sie würde sich aber auch für das Konzertprogramm noch etwas mehr Resonanz wünschen. Am Ton kann es jedenfalls nicht liegen: Der kann auf der UKW-Frequenz 93,4 Megahertz über das Autoradio empfangen werden. Die Fahrzeuge, das haben die ebenfalls freiwilligen Parkeinweiser festgestellt, sind – wenn überhaupt – der einzige Schwachpunkt. Manche einer wisse bei seinem Hightech-Pkw gar nicht mehr, wie eine Frequenz manuell eingestellt wird. Und kürzlich habe man nach dem Ende über zehn Fahrern Starthilfe geben müssen: „Die haben soviel gehupt und mit der Lichthupe gespielt, dass am Ende die Batterie leer war.“