Polizei-Spezialeinheit nimmt Bande fest

Am Dienstag bestätigten die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kiel den vorläufigen Ermittlungserfolg in einer spektakulären Serie von Geldautomatenaufbrüchen. Die Kieler Behörden hatten die Ermittlungen nach dem Aufbruch eines Automaten in der Bürgermeister-Drews-Straße in Kronshagen am 2. Dezember 2019 übernommen.

Damals hatten die Verdächtigen mehrere Gegenstände am Tatort zurückgelassen. Die Ermittler nahmen an, die Täter seien bei ihrem Werk gestört worden. Mutmaßlich haben gerade diese Werkzeuge jetzt zum Erfolg und dem Aufspüren der mehrköpfigen Bande geführt.

Ermittlungen bundesweit aus Kiel gesteuert

Nachdem mehrere ähnliche Taten im gesamten Bundesgebiet aufgefallen waren, gründete sich eine länderübergreifende Ermittlungsgruppe unter Führung des Kommissariats 17 in der Bezirkskriminalinspektion Kiel und der Staatsanwaltschaft Kiel. Laut Polizeisprecher Oliver Pohl und Oberstaatsanwalt Michael Bimler waren auch zwei Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg dauerhaft eingebunden.

Eine Aufzählung der ebenfalls involvierten Polizeidienststellen lässt darauf schließen, wie weit sich das Tätigkeitsfeld der mutmaßlichen Bande erstreckte. So listen die Ermittlungsbehörden beteiligte Beamte aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

"Die Ermittlungen führten zu der überörtlich agierenden Täterverbindung, die in Berlin lebt", sagte Oliver Pohl. "Jedoch verfügt sie über nationale und internationale Verbindungen, die sie vermutlich auch für die Begehung der Taten nutzte.

Spezialeinheit gelang die Festnahme in Weißenfels

Zum Zugriff kam es dann schließlich am Sonnabend um 23.23 Uhr. Eine Spezialeinheit der Polizei Sachsen-Anhalt schoss einem 34-Jährigen in Weißenfels ( Burgenlandkreis bei Naumburg/Saale) auf der Flucht in den Ellenbogen. Im Nachhinein gelang die Festnahme vier weiterer Männer.

Das Amtsgericht Kiel erließ schließlich Haftbefehle gegen die Männer zwischen 34 und 39 Jahren. Gegen ein 36-jähriges Mitglied der Gruppe gab es bereits Haftbefehle wegen anderer Taten, unter anderem 2015 in Brühl ( Nordrhein-Westfalen). Dort ging es um eine Summe von rund 400.000 Euro.

Über weitere Details zu den Taten der Bande schweigen sich die Ermittler aber aus: "Zu weiteren möglichen Tatorten, der Höhe der erbeuteten Geldbeträge, zum Modus Operandi und weitere Details zur Festnahme können aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht werden", sagte Pohl.

Allerdings lassen die damaligen Erkenntnisse aus der Tat auf den Einsatz mehrerer Werkzeuge und die Flucht in einem bereitgestellten Auto schließen. Wann der Zugriff in Weißenfels bei diesem Ablauf erfolgte, ist aber noch unklar. Ein Zusammenhang zur ebenfalls in Kiel erfolgten Sprengung eines Geldautomaten der Commerzbank kann aber wohl ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kieler Kripo würden aber fortgesetzt. Unter anderem prüften derzeit verschiedene Ermittlungsdienststellen im Bundesgebiet, welche weiteren Taten für die Festgenommenen in Betracht kommen.

