Kiel

Knapp vier Millionen Euro sollen in das Kieler Projekt fließen. „Wir geben Deutschland einen Mobilfunk-Schub“, so Scheuer. „5G schafft völlig neue Möglichkeiten im Alltag und vor Ort.“

Das Projekt „Förde 5G“ will Systeme für eine Fähre ohne Kapitän entwickeln und ausprobieren, die den Mobilfunkstandard nutzen. Das schnelle Netz soll ermöglichen, mit einem Lagezentrum an Land zu kommunizieren und Schiffe untereinander zu vernetzen.

Schnelles Netz ermöglicht Kommunikation in Echtzeit

„Eine autonome Fähre arbeitet mit viel Sensorik und wird hohe Datenmengen produzieren. Um sie an Land zu verschicken, brauchen wir nicht nur hohe Bandbreiten und eine hohe Zuverlässigkeit der Übertragung, sondern auch niedrige Latenzen – also kurze Reaktionszeiten“, sagt Olaf Landsiedel, Informatikprofessor von der Christian-Albrechts-Universität (CAU).

„Wenn ein Musiklehrer in einer Videokonferenz seine Schüler bittet, auf eine Taste am Instrument zu drücken, dann passiert das mit einer Verzögerung“, erklärt Björn Schwarze vom Internet-Servicedienstleister Addix. 5G biete dagegen die Chance von Echtzeitkommunikation, die nur um Millisekunden verzögert sei. Das sei wichtig, damit das Lagezentrum schnell auf eine Meldung von der Fähre reagieren kann.

5G soll Übertragung von Segelregatten und Training der Olympiateams erleichtern

Nicht nur im Testfeld der autonomen Fähre, das kürzlich ebenfalls eine Millionenförderung vom Bund erhielt, soll mit 5G experimentiert werden. Auch im Bereich des Segelsports könnte der Mobilfunkstandard neue Möglichkeiten eröffnen. Bei Segelregatten – etwa auf der Kieler Woche – könnten Zuschauer an Land mit Drohnenbildern und Echtzeit-Daten versorgt werden.

Dem Olympiateam könnte das auch fürs Segel-Training hilfreich sein. Der Nutzen des schnellen Netzes soll zudem im Seehafen erprobt werden. „Dort könnten beispielsweise Gabelstapler und Container über 5G miteinander kommunizieren“, so Landsiedel. Das könnte Logistikprozesse vereinfachen. Mit im Boot sind insgesamt elf Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Landeshauptstadt Kiel.

Das Fördergeld fließt nur in die Umsetzung der Projekte, nicht in den Ausbau der Infrastruktur. Vodafone stattet auf eigene Kosten bis Ende des Jahres einen Teil der Förde mit 5G aus. Laut Ministerium ist das Kieler Konzept schon inhaltlich geprüft und als förderwürdig erachtet worden. Die knapp vier Millionen Euro sind im Fördertopf reserviert. In einem Antrag muss das Konsortium nun detailliert ihr Vorhaben schildern, bevor der konkrete Zuwendungsbescheid kommt.