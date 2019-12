Trotz Klimakrise: Ohne Auto? Ohne mich!

Uetersen

"Wenn ich sterbe, will ich mich mit meinem Auto begraben lassen." Alina Tank meint es ernst. Die 30-Jährige verbringt fast ihre gesamte Freizeit in einer zugigen Werkstatt am Rande von Uetersen. Hier stehen drei ihrer Autos: ein schwarz lackierter Pick-up mit breiten Reifen und senkrechtem Auspuff, ein tiefergelegtes Golf-3-Modell mit Glitzerlackierung und ein Mercedes 190, der in mehreren Metern Höhe auf einer Hebebühne thront und von dem kaum mehr als Rahmen und Motor übrig sind. Er ist ihr neuestes Projekt, sie hat den Mercedes vor der Schrottpresse gerettet.

"Das ist meine Form von Nachhaltigkeit", sagt sie. "Statt mir einen neuen Wagen zu kaufen, pimpe ich die alten auf." Alina Tank schweißt, lackiert und repariert ihre Autos selbst. "Sie sind mein Leben."

Diese Leidenschaft errät man bei ihr nicht auf den ersten Blick. Tank ist keine 1,65 Meter groß und zierlich. Sie trägt künstliche, auffällig lackierte Fingernägel. Auf einem ihrer Zähne sitzt ein kleines, funkelndes Steinchen. "Ich will auch Frau sein", sagt sie. "Aber das klassische Püppchen war ich noch nie."

In ihrer Werkstatt trägt die 30-Jährige einen schwarzen Kapuzenpullover, Cargohose und schwarze Arbeitsstiefel. Die langen, braune Haare hat sie zu einem Zopf gebunden. Hier macht ihr der Dreck aus Motoröl, Staub und Schmierfett nichts aus.

Tunerin Alina Tank kann mit E-Autos nichts anfangen

Wie zum Beweis schnappt sie sich einen pinken Maulschlüssel, öffnet die Haube ihres amerikanischen Pick-up-Trucks, steigt auf die dicken Reifen und klettert in den auf die notwendigsten Bestandteile reduzierten Motorraum. "So komme ich am besten an alles ran". Im Vergleich zur Größe ihres Wagens wirkt Tank winzig. Wenn sie damit durch die Stadt fährt, erzählt sie, bekomme sie an der Ampel oft überraschte Blicke. "Vielleicht erwarteten die Leute keine Frau am Steuer." Ihr Lenkrad ist knallpink.

Dass der dröhnende V8-Motor auch mal genervte Blicke kassiert, mache ihr nichts aus. Ein schnurrendes E-Auto kommt für sie nicht infrage: "Das sind für mich keine Autos mehr. Ich will meinen Wagen spüren, riechen und hören. Ich will eine Gänsehaut bekommen."

Überhaupt, diese Klimadebatte. Tank, die eigentlich ruhig und kontrolliert wirkt, wird lauter: " Deutschland macht einen Riesenaufriss, dabei sind andere Länder viel schlimmer." Sie war noch nie bei einer Demo von "Fridays for Future". Im Internet teilt sie Beiträge der Gegenbewegung "Fridays for Hubraum". "Ich lebe mein Leben, wie ich es will."

In Zeiten von Abgasskandalen und Umweltbewusstsein vergöttert sie ihre Autos. Sie fühlt sich wohl in der Rolle derjenigen, die gegen den Strom schwimmt. "Das war schon immer so", sagt sie. Auf Treffen der Tuningszene sei sie als Frau bei Wettbewerben in der deutlichen Minderheit. "Die meisten Frauen begleiten ihren Mann, mein Mann begleitet mich."

Auto "Glitzerwurst" ist mit 500.000 Strasssteinen überzogen

Alina Tank ist stolz auf ihre Autos, ganz besonders auf den tiefergelegten Golf 3, von ihr "Glitzerwurst" genannt. 124.000 Euro hat sie in den vergangenen zehn Jahren in den Wagen investiert. Arbeitsstunden eingerechnet. Zuerst habe sie sich kaum getraut, etwas selbst zu reparieren. "Ich dachte, ich mach alles kaputt und habe gewartet, bis es jemand für mich erledigt." Seit einigen Jahren traut sie sich mehr zu. "Ich finde es toll, Dinge zu schaffen, die ich mir auch selbst beigebracht habe."

Autotuning - was ist erlaubt? Interview mit Andreas Niqué, Leiter der Abteilung Prüfwesen bei der Dekra Kiel Frage: Inwieweit darf ich mein Auto beim Tuning verändern? Antwort: Bei allen Teilen, die fest im oder am Auto verbaut sind und Einfluss auf die Verkehrs- und Betriebssicherheit oder das Abgas- und Geräuschverhalten des Fahrzeugs haben, benötigt man einen Nachweis der Zulässigkeit. Das betrifft zum Beispiel Änderungen an der Lenkung, dem Fahrwerk, oder dem Spoiler. Für Anbauteile, die nicht fest verbaut sind, zum Beispiel Kindersitze, braucht es keine Genehmigung. Wie viele Verstöße stellt die Dekra Kiel jährlich fest? Wer sein Auto tunt, muss es danach unverzüglich vom Fachmann untersuchen lassen. Das kostet zwischen 40 und mehreren 100 Euro, je nach Aufwand. Im Jahr 2019 wurden von uns bis zum 22. November 471 Autos begutachtet, an denen technische Veränderungen vorgenommen wurden. Rund 70 von ihnen wiesen Mängel auf. Deren Halter müssen Änderungen durchführen und uns das Auto danach erneut präsentieren. Wie schätzen Sie die momentane Autotuning-Szene ein? Die Anzahl der Autobesitzer, die an ihren Wagen technische Veränderungen vornehmen, ist meiner Meinung nach rückläufig. In den neunziger Jahren gab es einen regelrechten Trend, seitdem nimmt die Anzahl ab. Wer sich heute einen Neuwagen kauft, kann den oft schon beim Hersteller nach eigenen Wünschen modifizieren lassen. Eigenes Tuning ist dafür oft hochwertiger und aufwendiger als früher.

Sie lackierte das Auto mit auffälliger Glitzerfarbe, erneuerte das Fahrwerk und den Auspuff. Der Motor leuchtet pink. In mühevoller Kleinarbeit klebte sie 500.000 Swarovski-Steinchen auf Lenkrad, Felgen, Türgriffe. Auf ihr Bein ließ sie sich die Fahrgestellnummer tätowieren. Verrückt? Durchaus. "Dass ich einen an der Klatsche habe, höre ich oft", sagt Tank und lacht.

Ein Tick, der sich auszahlt: Über 50 Preise hat die 30-Jährige bei sogenannten "Show and Shine"-Wettbewerben auf Tuningtreffen schon eingeheimst. Dafür reist sie quer durch Deutschland. Die Atmosphäre bei den Treffen sei meist freundschaftlich und ausgelassen, so Tank.

Warum wird die Tuningszene so kritisch beäugt?

Wie erklärt sie sich, dass die Szene trotzdem nicht den besten Ruf hat? Tank meint: Die Polizei schaue genauer hin, wolle oft den Spaß verbieten, obwohl der TÜV sein Okay gegeben habe. Aber auch die Szene selbst trage eine Mitschuld: "Einige Leute spielen bei den Treffen wilde Sau, trinken zu viel Alkohol und machen damit die Szene kaputt. Das finden die Gemeinden, in denen sowas stattfindet, natürlich gruselig."

Tank will sich davon distanzieren. Für sie sei das Tuning ein kreatives Hobby, das sie auch körperlich fordere. "Früher bin ich Pferde auf Turnieren geritten, heute habe ich meine Autos und fahre damit zu Wettbewerben."

Fertig ist ihr Auto aber noch lange nicht. "Man schraubt ein Leben lang", sagt Tank. Im kommenden Jahr will sie sich im Mutterland der aufgemotzten Monstertrucks inspirieren lassen und drei Wochen durch die USA reisen. "Ich hör' erst auf, wenn es nur noch E-Autos gibt", sagt sie. "Dann wäre für mich der Reiz weg." Noch kann Tank aufatmen: Ein Ende des Verbrennungsmotors ist in Deutschland nicht abzusehen.

