Kiel

Umfangreich ist die Akte des Bundesnachrichtendienstes ( BND), die Unterlagen mit Bezug zu den Todesumständen ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel enthält: 5200 Seiten, in 25 verschiedenen Signaturen. Ein Großteil der Dokumente war der Öffentlichkeit bislang nicht zugänglich, doch nach und nach laufen deren archivische Schutzfristen aus – für einen Teil bereits am 1. Januar. Die Kieler Nachrichten erhielten Auskunft zum Inhalt dieser Unterlagen, der laut dem ehemaligen „Chefermittler“ noch unbekannt ist.

Am 11. Oktober 1987 wird Uwe Barschel, der neun Tage zuvor als Schleswig-Holsteins Ministerpräsident zurückgetreten war, tot in einer Badewanne im Genfer Hotel Beau-Rivage gefunden. Am Tag darauf sollte der CDU-Politiker vor einem Untersuchungsausschuss in Kiel in der „Waterkantgate“-Affäre aussagen. Die Behörden gehen zunächst von Selbstmord aus. Spätere Mordermittlungen der Staatsanwaltschaft Lübeck enden ohne endgültiges Ergebnis.

Barschel-Akten: Klage der "Bild"-Zeitung wurde abgewiesen

2013 klagt ein Reporter der „Bild“ auf Akteneinsicht und Kopie der beim BND befindlichen Unterlagen zu Uwe Barschel. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig weist die Klage ab. Im Urteil heißt es: „Beim BND hätten keine solchen Unterlagen recherchiert werden können, die älter als 30 Jahre seien. Die recherchierbaren Unterlagen stammten aus den Jahren 1991 bis 1995. Die Schutzfrist von 30 Jahren wird somit frühestens 2021 beziehungsweise 2025 ablaufen.“

Acht Jahre sind seitdem vergangen, und der BND bestätigte nun auf Anfrage unserer Zeitung: „Zum 1. Januar 2021 ist für drei Dokumente des Entstehungsjahres 1990 die allgemeine archivische Schutzfrist abgelaufen. Eine Nutzung dieser Unterlagen, gegebenenfalls mit einzelnen Schwärzungen, ist auf konkreten Antrag hin möglich.“ Zudem gab der BND Auskunft zum Inhalt der betreffenden Unterlagen.

Unterlage mit Namen ehemaliger Stasi-Mitarbeiter zugänglich

Demnach handle es sich bei einem der genannten Dokumente um eine Unterlage mit Namen ehemaliger Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, die im Zusammenhang mit einer eventuellen Begegnung eines Stasi-Mitarbeiters mit Barschel in Genf archiviert wurde. Barschels Stasi-Kontakte und häufigen Reisen in den Ostblock hatten lange im Fokus der Ermittler gestanden. Vielfältige Hinweise hatten jedoch zu keinen gesicherten Erkenntnissen geführt.

Die zweite Unterlage beinhalte eine dem Nachrichtendienst zur Kenntnis gegebene anwaltliche Aufforderung im Namen des früheren Agenten Werner Mauss auf Gegendarstellung in Bezug auf eine Fernsehsendung, in der unter anderem Barschel thematisiert wurde. Über das dritte Dokument machte der BND keine Angabe.

Ehemalige Oberstaatsanwalt: "Erneut eine Spur, die uns enthalten wurde"

Heinrich Wille, der im Fall Barschel als Oberstaatsanwalt ermittelt hat, reagiert auf den Inhalt des erstgenannten Dokuments überrascht. Ein mögliches Treffen eines MfS-Mitarbeiters mit Barschel in Genf sei ihm nicht bekannt. „Das ist erneut eine Spur, die entgegen den ausdrücklichen öffentlichen Zusagen des BND steht, dass wir alle möglicherweise relevanten Informationen bekommen haben.“

Wille hatte während der Ermittlungen im Verfahren „wegen Verdachts des Mordes zum Nachteil des Dr. Dr. Uwe Barschel“ mehrfach die Zusammenarbeit mit dem BND bemängelt und angedeutet, der Nachrichtendienst würde Informationen zurückhalten.

Erhard Rex : " BND hätte Wege gefunden, Informationen zu übermitteln"

Für eine „Geheimniskrämerei“ des BND im Fall Barschel habe es nach Einschätzung des früheren Generalstaatsanwalts Erhard Rex zu Zeiten des Ermittlungsverfahrens keine Anhaltspunkte gegeben. „Ein Nachrichtendienst, der seinen Quellenschutz aufgibt, kann sich beerdigen lassen“, sagt Rex. „Und wenn der BND in seinen Unterlagen verlässliche Hinweise für einen Mord gehabt hätte, hätte er Wege gefunden, diese Informationen an Staatsanwaltschaft oder Polizei zu übermitteln – ohne dabei den Quellenschutz außer Acht zu lassen.“ Dass in den Unterlagen beim BND klare Indizien auf einen Mord versteckt sein könnten, glaubt er daher nicht.

Laut Bundesarchivgesetz kann die Schutzfrist für Unterlagen, die der Geheimhaltungspflicht unterliegen, verlängert werden – auf 60 oder sogar 90 Jahre – sofern dies im öffentlichen Interesse liegt. In Ausnahmefällen sind Unterlagen einer Nutzung vollständig entzogen. „Ein solcher Versagungsgrund kann unter anderem dann vorliegen, wenn durch eine Nutzung das Wohl der Bundesrepublik Deutschland gefährdet werden würde“, teilt der BND mit.

"Alles sollte auf den Tisch kommen"

„Mein Empfinden ist, dass trotz aller Antworten und Auskünfte der BND noch immer blockt“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Werner Kalinka, der seit Jahren im Fall Barschel recherchiert und überzeugt ist, dass der frühere Ministerpräsident ermordet wurde. Er könne sich dem Eindruck der Desinformation nicht verschließen. „Wünschenswert wäre, dass alles, was es an Infos gibt, auf den Tisch kommt.“ Dass das nicht passiert, sei ein Grund dafür, warum die Affäre noch heute so emotional diskutiert werde.