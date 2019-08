Rieseby/Kiel

Ebenso sei weiterhin offen, ob es sich um eine Lebend- oder Totgeburt gehandelt hat. Letzteres gibt die Mutter an. Weitere Untersuchungen sollen jetzt die DNA des Kindes klären. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf Hilfsangebote für Schwangere.

Anwohner hatten den teilweise bereits skelettierten und mumifizierten Babykörper am Donnerstag gefunden. Er war in Stoffe gewickelt in einem Müllkarton auf einem Pferdeanhänger abgelegt, der auf einer Koppel stand. Der Säugling soll schon länger dort gelegen haben. In einer ersten Vermutung vom Freitag gingen die Ermittler vom Geburtszeitpunkt Mitte 2018 aus.

DNA- und toxikologische Untersuchungen stehen an

Noch in der Nacht war die 26-jährige Mutter, die unweit des Fundortes wohnt, auf dem Wacken-Festival festgenommen worden. Nach der ersten Befragung, in der sie von einer Totgeburt sprach, sei sie am Freitagabend wieder entlassen worden, so die ermittelnden Behörden. "Die Mutter macht derzeit keine Angaben zu den Vorwürfen", sagte Bimler. Jetzt sollen weitere Untersuchungen und Befragungen Erkenntnisse bringen.

Die DNA des Kindes soll ebenso geklärt werden wie das Geschlecht. Auch toxikologische Untersuchungen werden durchgeführt, so Bimler. Die Identität des Vaters sei ebenfalls noch nicht ermittelt, sagte der Oberstaatsanwalt. Zeugenbefragungen im Umfeld der Mutter sollen auch dabei helfen. In ersten Gespräche hätten sich aber "noch keine relevanten neuen Erkenntnisse ergeben", sagte Bimler.

Zahlreiche Beratungsstellen stehen zur Verfügung

Die Bürgermeisterin von Rieseby, Doris Rothe-Pöhls, hatte gesagt: "Es muss eine Notlage vorgelegen haben. Das ist tragisch, weil es heute Hilfsangebote für schwangere Frauen gibt."Nach Angaben von Max Keldenich, Sprecher im Landesozialministerium Schleswig-Holstein gibt es landesweit 29 anerkannte ärztliche Beratungsstellen für den Schwangerschaftskonflikt. Außerdem stehen 52 Schwangerschafts- und -konfliktberatungsstellen bei freien Trägern sowie acht Beratungsstellen bei öffentlichen Trägern zur Verfügung.

Hier können sich Schwangere zu Leistungen, Ansprüchen und Problemen informieren, sowie die Konfliktberatung nutzen. Die ist notwendig, um beispielsweise eine Abtreibung straffrei durchführen lassen zu können. "Einer Schwangeren, die ihre Identität nicht preisgeben und die ihr Kind nach der Geburt abgeben möchte, ist ein ausführliches ergebnisoffenes Beratungsgespräch zur Bewältigung der psychosozialen Konfliktlage anzubieten", sagt Keldenich.

Bei einer Totgeburt gibt es klare Vorgaben

Dazu gehören Lösungsangebote wie die vertrauliche Geburt, die dem Kind die Offenbarung seiner Herkunft mit 16 Jahren sichert, sowie andere Wege aus der Anonymität. Die vertrauliche Geburt sollte Babyklappen überflüssig machen, die es in Schleswig-Holstein in einer nicht genau bekannten Anzahl gebe, so Keldenich. "Es handelt sich um kein gesetzliches, sondern ein freiwilliges Angebot."

Was ist zu tun bei einer Totgeburt? Laut Landes-Bestattungsgesetz hat eine Person, die eine Leiche auffindet, oder in deren Beisein eine Person verstirbt, unverzüglich eine zur Leichenschau verpflichtete Person zu benachrichtigen. Das ist ein niedergelassener Arzt oder diensthabende Ärzte im Krankenhaus. Bei einer Totgeburt gilt diese Benachrichtigungspflicht zunächst für den Arzt, dann die Hebamme, dann den Entbindungspfleger. Die Ausnahme: Gibt es Anzeichen für einen nicht-natürlichen Tod oder ist die tote Person unbekannt, ist die Polizei zu rufen.

Weitere Nachrichten aus Eckernförde lesen Sie hier.