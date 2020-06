Führt eine der Speichelproben zur Mutter?

Glinde

Die DNA-Reihenuntersuchung war nicht die erste in dem Fall: Insgesamt 522 Frauen sind seit Februar 2020 eingeladen worden, eine Speichelprobe abzugeben. 431 von ihnen haben sich testen lassen. 63 alleine am Wochenende.

Die Speichelproben, die am Wochenende genommen wurden, werden in den kommenden Wochen im Landeskriminalamt Schleswig-Holstein untersucht. Ob eine der Proben zur Mutter des toten Säuglings führt, wird sich zeigen. Bislang sind alle Testergebnisse negativ ausgefallen.

Eingeladene Frauen, die bisher keinen der angebotenen Termine wahrnehmen konnten oder verpasst haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0451/131-5150 oder unter K1.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de melden, um einen individuellen Termin zu vereinbaren.

Auch werden unter der Nummer und der E-Mail-Adresse Hinweise zu dem Fall entgegengenommen. Denn bislang fehlt den Ermittlern eine Spur zur Mutter des toten Kindes.

Babyleiche wurde im März im Wald gefunden

Schüler hatten die Leiche am 22. März 2019 im Gellhornpark gefunden. Wer sie dort abgelegt hat, ist unklar. Ermittler nehmen an, dass die Mutter des toten Jungen aus Glinde oder dem Umkreis stammen könnte. Deshalb auch die Reihenuntersuchungen in den vergangenen Monaten.

Den Ermittlungen zufolge handelte es sich bei dem Säugling um eine Frühgeburt im siebten Schwangerschaftsmonat, der Junge soll maximal zwei Wochen in dem Waldstück gelegen haben.

Ob er bereits tot war, als er zurückgelassen wurde, dazu will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Ermittler hatten dem Jungen den Namen "Leander" gegeben.

