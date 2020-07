Bad Oldesloe/Kiel

Etliche Maschinengewehre, Stahlhelme und Munitionsreste sind auf einem Foto zu sehen und zum Abtransport in einem Wagen bereitgelegt. Wie die Bundespolizeiinspektion Kiel am Mittwoch mitteilte, habe trotz des massiven Waffendepots am Bahnhof Bad Oldesloe zuvor aber keine Gefahr für die Bevölkerung und den Bahnverkehr bestanden.

Bombenkrater wurden im Zweiten Weltkrieg oft zum Vergraben genutzt

Das gehe aus Angaben des Kampfmittelräumdienstes Schleswig-Holstein hervor. Der hatte bei Sondierungsarbeiten bereits am 6. Juni 2020 erste Hinweise auf die Waffenansammlung erhalten. Luftbilder aus der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs zeigten an dieser Stelle enorme Bombenkrater. Diese wurden später häufig genutzt, um die ausgedienten Waffen, Helme und die Munition zu verscharren.

Anzeige

Am Dienstag wurden alle Altlasten des Krieges an dieser Stelle eingesammelt, so die Bundespolizei Kiel. "Sie werden jetzt der Vernichtung zugeführt", sagte Sprecher Michael Hiebert. Anschließend kann der Fahrradstand gebaut werden.

Weitere KN+ Artikel

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.