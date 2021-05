Kiel

Die Bäderverordnung in Schleswig-Holstein tritt zum 17. Mai wieder in Kraft - unter strikten Regeln der geplanten landesweiten Öffnung des Tourismus. Das teilte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz am Dienstag mit. Er sagt: „Die Bäderverordnung dient der Selbstversorgung von Touristen und da wir – nach einer langen Phase massiver Einschränkungen – zu Pfingsten wieder Übernachtungsgäste ins Land lassen, steht auch der Sonntagsöffnung in den Bäderorten nichts mehr entgegen.“

Übersicht: In diesen Orten in Schleswig-Holstein können Sie am Sonntag shoppen

Der erste Sonntag, an dem die Bäderregelung in Schleswig-Holstein wieder greift, ist der 23. Mai. Angewendet wird die Verordnung in 95 Städten und Gemeinden, vor allem an den Küsten.

Urlaub in Schleswig-Holstein: Das ist möglich

Schleswig-Holstein lockt nach coronabedingter langer Flaute wieder Touristenströme an. Unter strengen Corona-Regeln dürfen Urlauber ab 17. Mai ins ganze Land kommen - wenn die Infektionszahlen stabil so niedrig bleiben wie derzeit. Aktuell ist Urlaub nur in den vier Modellregionen (Schlei-Region mit Eckernförde, Lübecker Bucht, Nordfriesland und Büsum) möglich.

Mit der Ankündigung weitgehender Öffnungsschritte für Tourismus und Gastronomie fachte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das ohnehin große Interesse an Ferien in Schleswig-Holstein kräftig an. Urlaubsquartiere seien enorm gefragt, hieß es von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein.

Wer kann Urlaub in Schleswig-Holstein machen?

Geimpfte, Genesene und Getestete aus ganz Deutschland dürfen vom 17. Mai an, also noch vor Pfingsten, im Norden Urlaub machen.

Diese Corona-Regeln gelten ab 17. Mai in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat seit längerem die deutlich niedrigsten Corona-Werte in Deutschland. Viele Details sind noch offen, aber der große Rahmen für die Zeit ab dem 17. Mai steht fest. Hier wesentliche Regelungen: