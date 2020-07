Berlin/Kiel

Die Deutsche Bahn kleidet ab dem 1. August ihre Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt neu ein. Entworfen hat die neue Kollektion Star-Designer Guido Maria Kretschmer, bekannt durch die Vox-Sendung „Shopping Queen“, in der sich die Teilnehmerinnen unter Zeitdruck ein neues Outfit zusammenkaufen und am Ende eine Siegerin küren.

Leger: Bahn-Mitarbeiter in Poloshirt und Jeans

Unter Zeitdruck stehen die Bahnmitarbeiter bei der Auswahl ihrer Garderobe zwar nicht, doch immerhin müssen sie sich zwischen 80 Teilen in Blau und Burgunderrot entscheiden. Das dunklere Rot soll nach Angaben der Bahn mehr Kombinationsmöglichkeiten bieten. Erstmals können Poloshirts, Kleider und Jeans getragen werden. Neu im Sortiment sind zudem Trenchcoats, Steppjacken und Blousons auch für Männer.

Ab Sonnabend tragen die Service-Mitarbeiter in Kiel die neue Uniform

Ramona Hansen und Sönke Herrmann vom Bahnhofsmanagement Kiel stellten einen Teil der Kollektion bereits am Freitag im Hauptbahnhof Kiel vor. Für Hansen ist es die dritte Uniform. Seit 1993 arbeitet sie bei der Bahn. „Ich habe noch die ganz alten Zeiten mit Barett und kurzer Kastenjacke erlebt“, erzählt sie. „Da kommt das neue Outfit natürlich deutlich moderner daher, wobei auch die alte Uniform nicht aus der Zeit gefallen ist.“

Auch ihrem männlichen Kollegen gefällt die Kollektion. „Nur an die vorgebundene Krawatte muss ich mich noch gewöhnen“, sagt Herrmann. Die neue Unternehmensbekleidung soll den Außenauftritt der Bahn moderner und sympathischer machen. „Unsere Überzeugung: Selbstbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gut gekleidet sind und sich wohlfühlen, leisten einen noch besseren Service für unsere Kunden“, teilt die Bahn mit.

Als 2018 erstmals über die ersten Testläufe der neuen Dienstkleidung berichtet wurde, gab es in den Sozialen Netzwerken nicht nur Lob zu hören. Die Bahn hätte an anderen Baustellen Investitionsbedarf, spotteten viele Nutzer. Wie teuer der Garderobenwechsel ist, verriet die Bahn nicht. Doch es geht immerhin um rund 900.000 Kleidungsstücke.

"Kommunikativ ist dieser Zeitpunkt sehr unglücklich"

Karl-Peter Naumann, Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn, gefallen die neuen Uniformen, sagt aber: „Kommunikativ ist dieser Zeitpunkt sehr unglücklich, obwohl die Anschaffung lange vor Corona beschlossen wurde.“ Die Bahn befindet sich wegen der Pandemie in einer großen finanziellen Krise. Der Bund hat milliardenschwere Unterstützung zugesagt. „Die Frage ist dabei, ob ein kompletter Austausch erfolgt, auch wenn die alte Bekleidung noch gut ist, oder kontinuierlich ersetzt wird. Ich würde das Zweite bevorzugen.“

"An den Bahnhöfen und in Fernzügen werden die Kollegen ab Samstag die neue Dienstkleidung tragen. Im Regionalverkehr wird die sukzessive ausgetauscht werden." Die alten Kleider sollen in jedem Fall als Malerteppiche oder Putzlappen wiederverwertet werden, sagt die Bahn – egal wann sie ersetzt werden.

