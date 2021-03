Kiel

"Das Gutachten zur Optimierung des Schienenverkehrs in Schleswig-Holstein dient als Grundlage für die weiteren Entscheidungen zum Ausbau des Schienenverkehrs", betont Verkehrs-Staatssekretär Thilo Rohlfs (FDP). Verkehrsexperten gehen davon aus, dass der Ausbau des Streckennetzes mehrere Milliarden Euro kosten dürfte und deshalb allenfalls schrittweise erfolgen kann. Hinter den Kulissen wird deshalb bereits diskutiert, welche Projekte Priorität haben sollen.

Konkret schlagen die Gutachter der Ingenieurgesellschaft für Verkehrs- und Eisenbahnwesen mbH (Hannover) unter anderem vor:

Ausbau von Bahnstrecken

den Ausbau der Strecke Neumünster – Bad Oldesloe (2. Gleis) als Ausweichroute für die überlastete wie störanfällige Verbindung von Neumünster über Elmshorn nach Hamburg,

(2. Gleis) als Ausweichroute für die überlastete wie störanfällige Verbindung von Neumünster über Elmshorn nach Hamburg, den Ausbau der Strecken von Kiel nach Eckernförde sowie nach Preetz (jeweils 2. Gleis), um die Fahrzeiten zu verkürzen und Verspätungen zu vermeiden,

(jeweils 2. Gleis), um die Fahrzeiten zu verkürzen und Verspätungen zu vermeiden, die durchgängige Zweigleisigkeit der Marschbahn (Hamburg-Sylt), um die Leistungsfähigkeit der Problemroute zu erhöhen,

(Hamburg-Sylt), um die Leistungsfähigkeit der Problemroute zu erhöhen, eine eigene Trasse für die S-Bahnverlängerung Pinneberg – Elmshorn, um den dichten Bahnverehr im Speckgürtel zu „entmischen“.

Reaktivierung von Strecken

Die Gutachter empfehlen darüber hinaus, vier Strecken zu reaktivieren: Tornesch – Uetersen, Flensburg – Niebüll, Geesthacht – Hamburg (-Bergedorf) sowie Neumünster – Ascheberg.

Stadtbahnen

Auf dem Wunschzettel der Experten stehen auch Stadtbahnen in Flensburg, Lübeck und Kiel. Für die Landeshauptstadt wird dabei empfohlen, die Bahn-Angebote auf den zu elektrifizierenden Streckenästen Richtung Eckernförde (Nord), Rendsburg, Neumünster, Preetz und Schönberg, zu nutzen und in Kiel kleine und schnelle E-Bahnen einzusetzen.

Elektrifizierung

Mit Blick auf den Klimaschutz halten es die Experten für geboten, die Elektrifizierung des Bahnnetzes voranzutreiben, von aktuell rund 360 Kilometern (30 Prozent des Netzes) auf etwa 1200 km (91 Prozent) 2035. Nur einige Nebenstrecken wie Neumünster – Ascheberg sollen nicht unter Strom kommen und könnten dann von umweltfreundlichen Akku-Zügen bedient werden. Solche E-Züge sind schneller unterwegs als Diesel-Loks. Der Haken: Bei einem höheren Tempo verlängert sich der Bremsweg der Züge und außerdem ist meist eine Anpassung der Signaltechnik erforderlich.

Mehr Fahrgäste

Die vorgeschlagenen Maßnahmen führen laut Gutachten 2035 "zu einer deutlichen Steigerung der Fahrgastnachfrage". Im Vergleich zu heute würden die Fahrplan-Kilometer um 59 Prozent und die Zahl der Fahrgäste um 47 Prozent (von 229.000 auf 336.000 werktags) zunehmen. Folge: Auf den Straßen wären weniger Auto unterwegs (61.900 Fahrten täglich). Daraus resultiert eine CO2-Vermeidung pro Jahr in Höhe von etwa 82.300 Tonnen.

Was soll Priorität haben?

In der Landespolitik wird schon diskutiert, in welcher Reihenfolge die Vorschläge umgesetzt werden sollen. In einem ersten Schritt solle die Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH die Projekte "mit einem Preisschild versehen", sagt Rohlfs. Danach soll die Nahverkehrsgesellschaft klären, "welche Projekte je eingesetztem Euro die meisten zusätzlichen Personenkilometer erzielen", um möglichst viele zusätzliche Fahrgäste in die Bahnen zu locken.

Grüne wollen "Gummi" geben

Für die Grünen hat die Elektrifizierung und hier die Marschbahn Priorität. "Wir könnten mit dieser und weiteren Maßnahmen aus dem Gutachten den Bahnverkehr in Schleswig-Holstein aus dem Mittelalter in das 21. Jahrhundert bringen", berichtet Andreas Tietze (Grüne) begeistert. "Wir müssen beim Ausbau des Bahnverkehrs jetzt richtig Gummi geben." Die Kosten für die Rest-Elektrifizierung der Westküstenstrecke (von Itzehoe bis Sylt) schätzt Tietze auf 345 Millionen Euro. Das sei machbar, weil das Land für den Ausbau des Bahnverkehrs in einem speziellen Investitionsprogramm 182 Millionen Euro zurückgelegt habe und der Bund aus Sondermitteln (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) bis zu 90 Prozent der Kosten übernehme.

Die CDU hält sich bedeckter. "Wir werden in den nächsten Wochen die Maßnahmen priorisieren", sagt Lukas Kilian. "Neben den Fahrgastwirkungen sind die Maßnahmen zur Robustheit des Schienenverkehrs, zur Einsparung von CO2 und die Kosten zu bewerten." Die FDP legt sich ebenfalls noch nicht fest und will zuerst "eine objektive Priorisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen anhand objektiver Kriterien vornehmen". "Das Ziel ist dabei natürlich, mit jedem eingesetzten Euro möglichst viele zusätzliche Personenkilometer zu bekommen, die Netzstabilität zu stärken und die Elektrifizierung im Land voranzubringen", betont Kay Richert.

SPD will elektrifizieren

Die SPD will erst nach konkreten Machbarkeitsstudien entscheiden, misst der Elektrifizierung aber einen hohen Stellenwert zu, "um das Bahnfahren schneller und verlässlicher zu machen". Den Großteil der Kosten übernehme hier der Bund, so Kai Vogel. Und: "Eine Stadtbahn in Kiel, die den Ausbau der Strecken Richtung Eckernförde, Preetz und Schönberg beinhaltet, wird hoffentlich durch dieses Gutachten einen neuen Schub erleben."

Für den SSW ist der Ausbau der Nord-Süd-Verbindung von Flensburg Richtung Hamburg prioritär. "Hierzu zählt eine neue Kanalquerung und ein Grenzbahnhof in Flensburg-Weiche", erklärt Lars Harms. Begründung: "Die feste Fehmarnbeltquerung wird nicht alle Schienenverkehre aufnehmen können. Darüber hinaus stärkt eine solche Maßnahme auch die regionale Wirtschaft." Den Ausbau finanzieren soll aus SSW-Sicht der Bund über seinen Verkehrswegeplan.

In einigen Monaten soll Nah.SH einen Vorschlag für einen neuen landesweiten Nahverkehrsplan machen. Dieser Plan soll die Projektfolge festlegen, fünf Jahre gelten und spätestes im Dezember beschlossen werden.