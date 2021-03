Kiel

Der Landtag erteilte der OHE (Osthannoversche Eisenbahnen Aktiengesellschaft) den Zuschlag für die nicht elektrifizierten Teile des Bahnnetzes Ost (etwa Kiel-Lübeck). Die RDC Autozug Sylt GmbH bekam den Zuschlag für Teile des Netzes Nord (etwa Kiel-Rendsburg/Flensburg). Die DB Regio, die bisher auf den Strecken fährt, hat die Vergabeentscheidung angefochten. Das Verkehrsministerium erwartet eine rechtskräftige Entscheidung „noch im Frühjahr“.

Die Ausschreibung des „Akku-Netzes“ (alle nicht elektrifizierten Strecken außer Hamburg-Sylt) war nötig geworden, weil das Land anstelle der bisher auf den Nebenrouten eingesetzten Diesel-Triebwagen moderne Batterie-Züge des Herstellers Stadler (Typ „Flirt Akku“) fahren lassen will. Von den fünf Bewerbern bekamen drei einen Zuschlag.

OHE übernimmt Betrieb auf Strecke Kiel-Lübeck

Die OHE (früher Teil des britischen Arriva-Konzerns und heute im Besitz der italienischen Staatsbahn) soll ab Dezember 2022 den Betrieb auf den Strecken Kiel-Preetz- Lübeck-Lüneburg übernehmen. Das gilt auch für die Taktverdichtung zwischen Kiel und Preetz, die mit der Streckenbeschleunigung Kiel-Lübeck geplant ist. Den Zuschlag erhielt die Osthannoversche auch für die neue Strecke zwischen Kiel und dem Schönberger Strand.

RDC wird Kiel und Rendsburg verbinden

Die RDC (Railroad Development Corporation), ein US-Unternehmen, soll ab Dezember 2023 auf den Strecken Kiel-Eckernförde – Flensburg sowie Kiel – Rendsburg – Husum -St. Peter-Ording die Stadler-Züge rollen lassen. Auch auf diesen Strecken ist bislang die DB Regio unterwegs.

NBE betreibt weiterhin Linien von Neumünster aus

Die Nordbahn Eisenbahngesellschaft (NBE), die der AKN und der Hamburger BeNEX gehört, betreibt nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 weiterhin die Linien Neumünster - Heide – Büsum und Neumünster – Bad Oldesloe. Geplant sind eine Vertragslaufzeit bis Ende 2035 sowie zusätzliche Früh- und Spätverbindungen.

Marktanteil von DB Regio würde auf 50 Prozent sinken

Für die DB Regio ist die Vergabeentscheidung ein herber Rückschlag. Bleibt es dabei, würde der Marktanteil der DB-Tochter in Schleswig-Holstein von knapp 80 auf gut 50 Prozent sinken, weil ihr nur noch die elektrifizierten Hauptstrecken (zwischen Hamburg und Kiel/Lübeck) sowie die Marschbahn (Hamburg-Sylt) blieben. Im Landeshaus wurde die Vergabeentscheidung auch begrüßt, weil sie für mehr Wettbewerb im Bahnland Schleswig-Holstein sorgt.

Rechtskräftig ist neue Vielfalt allerdings noch nicht. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Kiel „hat DB Regio die Vergabe im Akku-Netz gerügt“. In der ersten Instanz entscheidet eine Vergabekammer des Landes, in einer gegebenenfalls zweiten Runde das Oberlandesgericht. „Wir haben aus unserer Sicht ein gutes Angebot abgegeben“, sagte eine Bahnsprecherin. Zum Rechtsstreit lehnte sie jeden Kommentar ab. „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu diesem Thema aktuell nicht äußern.“