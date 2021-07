Kiel

Wieder freie Bahn zwischen Kiel und Neumünster: Nachdem am Sonntag ein Baum auf die Oberleitung zwischen Bordesholm und Meimersdorf gefallen war, ist diese nun repariert. Die Behebung des Schadens dauerte länger als geplant. „Mehrere Bauteile mussten nach dem Kurzschluss ausgetauscht und getestet werden“, so eine Bahnsprecherin am Dienstagmorgen auf KN-Nachfrage.

Ursprünglich sollte die Bahnstrecke zwischen Kiel und Neumünster bereits wieder am Sonntagabend befahrbar sein. Doch die Arbeiten gestalteten sich schwierig. „Da ist eine Menge kaputtgegangen“, teilte ein Bahnsprecher am Montagvormittag mit und gab sich optimistisch: „Vermutlich gegen 18 Uhr dürfte der Schaden behoben sein“, so ein Bahnsprecher.

Doch am Abend war die Strecke noch immer nicht freigegeben: „Wir hoffen, dass wir dies schnellstmöglich tun können“, erklärte eine Bahnsprecherin gegen 17.30 Uhr. Vielleicht in der Nacht, voraussichtlich aber erst am Dienstag. „Aktuell können wir keine Prognose abgeben“, so die Sprecherin weiter.

Zwischen Kiel und Neumünster rollen wieder RE 7 und Fernverkehr

Am Dienstagmorgen folgte dann die Entwarnung: Der Oberleitungsschaden ist nach Angaben einer Bahnsprecherin behoben, Züge des RE 7 sowie der Fernverkehr verkehren wieder in beiden Richtungen zwischen Neumünster und Kiel.