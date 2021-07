Kiel

Bahnreisende von Kiel nach Neumünster und weiter nach Hamburg brauchen seit Sonntag viel Geduld: Nachdem ein Baum auf die Oberleitung zwischen Bordesholm und Meimersdorf gefallen ist, wird diese repariert. Doch die Behebung des Schadens dauert länger als geplant.

Ursprünglich sollte die Bahnstrecke zwischen Kiel und Neumünster bereits wieder am Sonntagabend befahrbar sein. Doch die Arbeiten gestalten sich schwierig. „Da ist eine Menge kaputt gegangen“, teilte ein Bahnsprecher am Montagvormittag mit und gab sich optimistisch: „Vermutlich gegen 18 Uhr dürfte der Schaden behoben sein“, so ein Bahnsprecher.

Doch am Abend war die Strecke noch immer nicht freigegeben: „Wir hoffen, dass wir dies schnellstmöglich tun können“, erklärte eine Bahnsprecherin gegen 17.30 Uhr. Vielleicht in der Nacht, voraussichtlich aber erst am Dienstag. „Aktuell können wir keine Prognose abgeben“, so die Sprecherin weiter.

Kiel – Neumünster: Zugausfälle vermutlich bis in die Abendstunden

Die Folge: Es kommt weiterhin zu Behinderungen im Bahnverkehr zwischen Kiel und Neumünster: Fernverkehrszüge fallen ebenso aus wie Regionalzüge, ein Schienenersatzverkehr (zu den Abfahrtszeiten) ist eingerichtet. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die RE7 zwischen Kiel und Neumünster fällt komplett aus. Die RE7 von Flensburg nach Hamburg verkehrt deshalb ab Neumünster auch nur mit einem Zugteil.

Die RE70 Kiel - Neumünster - Hamburg fährt nach Angaben der Bahn planmäßig mit Dieseltriebwagen – jedoch mit geringerer Sitzplatzanzahl.

Ebenfalls von der Oberleitungsstörung betroffen sind die Fernverkehrszüge zwischen Kiel und Neumünster – sie fahren auf diesem Streckenabschnitt nicht. ICE und EC von und nach Hamburg starten und enden in Neumünster.

So kommen Reisende dennoch ans Ziel

Die Bahn hat auf der Strecke zwischen Kiel und Neumünster einen Schienenersatzverkehr mit elf Bussen eingerichtet.

Alternativ können Reisende über Rendsburg und Lübeck fahren, müssten dann laut Bahn aber eine Verlängerung der Reisezeit von mindestens 60 Minuten einplanen.