Husby

Am Sonnabendmorgen um 5.30 Uhr sah der Triebfahrzeugführer eines Zuges die 25 Kilogramm schweren Sandsäcke rechtzeitig auf den Gleisen im Bahnhof Husby und stoppte den Zug. Daraufhin entfernte er die Sandsäcke von den Gleisen, wie ein Sprecher der Bundespolizei Flensburg am Montag mitteilte.

Die eingesetzte Streife konnte vor Ort feststellen, dass diese Sandsäcke (25 kg) aus einem Streugutbehälter entnommen wurden. Entsprechende Spuren wurden auf dem Bahnsteig ausgemacht.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die Personen dabei beobachtet haben, wie sie die Sandsäcke auf die Gleise gelegt haben. Tatzeitraum dürfte in der Nacht von Freitagabend bis Sonnabendmorgen 5 Uhr gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise zu den Sandsäcken nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461/3132-0 entgegen.

Weitere Sachbeschädigungen in Husby

Neben dem Vorfall in den Bahngleisen kam es am Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen in Husby. In der Nacht zum Sonnabend wurde in der Zeit von 20.30 bis 8 Uhr ein Dixi-Klo im Neubaugebiet in der Norderfelder Straße angezündet. Übrig blieb nur ein schwarzer Brandfleck. An einem dort abgestellten Schaufelbagger wurde laut Polizei eine Scheibe mit einem Stein eingeschlagen.

Zudem wurde eine Fensterscheibe einer Bäckerei in der Flensburger Straße stark beschädigt. Bereits am 23. Juni 2019 brannte die Rampe der Skateranlage in der Glücksburger Straße in Husby. Auch hier ermittelt die Polizeistation Husby wegen Sachbeschädigung.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04634/9397980 entgegen.