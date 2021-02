Flensburg

Das Gelände am Bahnhofswald in Flensburg wurde am Freitagmorgen mit Bauzäunen abgesperrt. Offenbar sollen auch erste Baumfällungen begonnen haben. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 7.03 Uhr über die Aktion informiert. Sie ist mittlerweile vor Ort und weist darauf hin: „Es handelt sich nicht um eine polizeiliche Räumung des Bahnhofwaldes.“

Den Bahnhofswald in Flensburg haben Aktivisten am 1. Oktober 2020 besetzt. Sie wehren sich so gegen ein geplantes Bauvorhaben. Auf dem Gelände an der Hauptpost in Flensburg wollen Investoren ein InterCity-Hotel und ein Parkhaus bauen. Hierfür müssen rund 60 Bäume gefällt werden, der sogenannte Bahnhofswald soll entwidmet werden.

Die Investoren müssen die Bäume bis zum 28. Februar 2021 fällen. Danach ist dies aus naturschutzrechtlichen Gründen erst wieder im Herbst 2021 möglich. Eine für Mitte Januar geplante Räumung der Polizei hatte die Stadt Flensburg damals aus Pandemieschutzgründen abgesagt. Derzeit hat die Stadt schwer mit der Verbreitung der Corona-Mutationen zu kämpfen und eine Ausgangssperre verhängt.