Elmshorn

Nach einem Oberleitungsschaden musste am Montag die Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Tornesch gesperrt werden. Beide Gleise könnten nicht genutzt werden, wie ein Bahnsprecher am Montag sagte.

Das empfiehlt die Bahn den Reisenden

Züge aus Kiel und Flensburg in Richtung Hamburg endeten in Neumünster. Dort mussten Reisende umsteigen. Reisende aus Kiel sollten direkt über Lübeck in Richtung Hamburg aufbrechen.

Züge aus Richtung Westerland endeten in Elmshorn und fuhren von dort wieder zurück auf die Nordseeinsel.

Der Bahnsprecher rechnete damit, dass der Schaden am frühen Nachmittag behoben sein wird. Derzeit werden Züge mit Abfahrt Kiel bis 14.39 Uhr mit Ausfällen bzw. Problemen angezeigt.

Betroffen von dem Oberleitungsschaden waren auch Reisende mit Ziel Wacken Open Air, die mit der Bahn zum Bahnhof nach Itzehoe fahren wollten.

Von KN/dpa