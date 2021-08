Kiel

Es wird wieder ungemütlich im Zugverkehr in Deutschland: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Donnerstag zum erneuten Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen – für fünf Tage. Auch zahlreiche Verbindungen in Schleswig-Holstein dürften betroffen sein. Was Bahnreisende über den Mindestfahrplan hinaus jetzt wissen müssen.

Ab wann wird bei der Bahn gestreikt?

Ab Mittwoch, 1. September um 17 Uhr wird der Güterverkehr bestreikt, am Donnerstag um 2 Uhr morgens folgen Bahn-Infrastruktur und Personenverkehr. Der Streik ende am 7. September um 2 Uhr, sagte GDL-Vorsitzender Claus Weselsky. Die Bahn rechne damit, dass die Züge dann im Laufe des Tages wieder planmäßig fahren.

Welche Verbindungen in Schleswig-Holstein sind betroffen?

Der Bahnstreik betrifft laut GDL sowohl den Regional- als auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Welche Verbindungen genau betroffen sind, sei noch unklar. Allerdings werden die Verbindungen von Hamburg nach Kiel, Flensburg, Lübeck und Niebüll alle von der Deutschen Bahn bedient – und könnten damit bestreikt werden.

„Ich gehe von starken Beeinträchtigungen aus. Es tut mir für alle Betroffenen leid“, sagt Hartmut Petersen, GDL-Bezirksvorstand im Norden. Die Deutsche Bahn sei nicht zu einer Nullrunde zu bewegen und Notdienstvereinbarungen seitens der Bahn, um bestimmte Strecken aufrechtzuerhalten, seien laut Petersen bisher nicht bei der GDL eingegangen.

Die Deutsche Bahn kritisiert unterdessen, der Streik sei in der Sache durch nichts gerechtfertigt. Die GDL mache aus organisationspolitischem Kalkül sowohl Kundinnen als auch Mitarbeitende zu Opfern ihrer Machtinteressen.

Laut Petersen sind über 80 Prozent der Lokführer und über 50 Prozent der Zugbegleiter im Norden in der GDL organisiert und könnten damit streiken. Auch in der Infrastruktur der Deutschen Bahn seien GDL-Mitglieder; ob es hier durch den Streik zu Problemen im Ablauf kommt, ist am Dienstag noch unklar.

Gibt es einen Ersatzfahrplan für Schleswig-Holstein?

Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzfahrplan für den Fern- und Nahverkehr angekündigt. Im Regional- und S-Bahnverkehr peilt die DB wie in den letzten beiden Streikwellen etwa 40 Prozent des Zugverkehrs an. Die Informationen speist die Bahn schrittweise in ihre Fahrplanauskunft ein, die unter www.bahn.de zur Verfügung steht. Die Verbindungen lassen sich auch in der App DB Navigator finden.

Im Fernverkehr soll laut Bahn das bundesweite Angebot während der Streiktage auf rund ein Viertel reduziert werden. Die Anzahl der angebotenen Züge wird jedoch je nach Region stark schwanken.

Ziel sei es, während des Streiks auf ausgewählten Hauptachsen ein zweistündliches Angebot zuverlässig aufrechtzuerhalten, so die Bahn. Dabei sollen Züge mit der größtmöglichen Sitzplatzkapazität eingesetzt werden.

Trotz des Ersatzfahrplans könne die Bahn nicht garantieren, dass alle Reisenden wie gewünscht an ihr Ziel kommen. Daher werden Fahrgäste, die nicht zwingend fahren müssen, gebeten, ihre Reise, sofern möglich, zu verschieben.

Für den Regional- und S-Bahnverkehr wird es ebenfalls Ersatzfahrpläne geben, so die Bahn. Es gehe in den Metropolregionen und im ländlichen Raum darum, ein Grundangebot für Schüler, Berufspendler sowie wichtige Zubringer zu Fernverkehrszügen oder Flughäfen beizubehalten. Die Anzahl der angebotenen Züge werde je nach Region stark schwanken.

Welche Züge fahren in Schleswig-Holstein?

Bisher hat die Deutsche Bahn auf ihrer Website drei Hauptstrecken bekannt gegeben, die zum Mindestfahrplanangebot gehören, das während des Streiks aufrecht erhalten werden soll.

Der Sylt Shuttle plus ist nicht von den Streikmaßnahmen betroffen. Diese Züge sind für Reisende des Nahverkehrs freigegeben. Wir erwarten, dass das Mindestfahrplanangebot um zusätzliche Fahrten erweitert wird. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, aktualisieren wir diese Meldung.

RE 7/RE 70 soll voraussichtlich im Zweistundentakt zwischen Kiel/Flensburg und Hamburg verkehren. Dabei kommt es von und nach Flensburg zu einem zusätzlichen Umstieg in Neumünster.

soll voraussichtlich im Zweistundentakt zwischen verkehren. Dabei kommt es von und nach Flensburg zu einem zusätzlichen Umstieg in Neumünster. Der RE 8 von Lübeck nach Hamburg soll voraussichtlich stündlich verkehren und zusätzlich Halt machen in Ahrensburg.

soll voraussichtlich stündlich verkehren und zusätzlich Halt machen in Ahrensburg. Beim RE 6 zwischen Westerland (Sylt) und Niebüll wird überwiegend ein Zweistundentakt mit einer Verdichtung zur Hauptverkehrszeit angeboten. Zwischen Niebüll und Husum fahren vereinzelt Züge; zwischen Husum und Itzehoe ist kein Zugverkehr möglich. Zwischen Itzehoe und Hamburg bittet die Bahn darum, die Züge der Nordbahn (RB 61/RB 71) zu nutzen.

Darüber hinaus will die Bahn auch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen anbieten. Ein konkreter Plan hierfür steht Stand 17 Uhr noch nicht.

Bahnstreik in Schleswig-Holstein: Fahren die Züge von AKN und Nordbahn?

Die AKN Eisenbahn GmbH und ihre Tochter Nordbahn seien nicht von dem Bahnstreik betroffen, erklärt AKN-Sprecherin Christiane Lage-Kress. Lokführer und Zugbegleiter von AKN und Nordbahn legen die Arbeit also nicht nieder.

Allerdings nutze die Nordbahn die Infrastruktur der Deutschen Bahn, auch die AKN nutze sie in manchen Bereichen. „Wenn etwa das Stellwerk in Neumünster bestreikt wird, hat das auch Auswirkungen auf uns“, so Lage-Kress.

Wie erfahre ich, welche Züge fahren?

Aktuelle Beeinträchtigungen im Zugverkehr der Deutschen Bahn können Fahrgäste unter www.bahn.de/aktuell nachlesen. Die Informationen zum Ersatzfahrplan (s. oben) werden von der Bahn schrittweise in ihre Fahrplanauskunft eingespeist, zu finden ist diese auf www.bahn.de und in der App DB Navigator.

Eine kostenlose Streikhotline schaltet die DB ab Montagabend unter Tel. .

Was passiert mit meinem Zugticket?

Die Deutsche Bahn hat ein „umfangreiches Kulanzpaket“ für die Fahrgäste geschnürt. Alle bereits gebuchten Fahrkarten des Fernverkehrs für Strecken, die vom 2. bis einschließlich 7. September vom GDL-Streik betroffen sind, sollen ihre Gültigkeit behalten und können laut Bahn bis einschließlich 17. September flexibel genutzt werden.

Die Zugbindung bei Sparpreisen und Super Sparpreisen ist aufgehoben. Für die Weiterfahrt können auch andere Züge genutzt werden, dies gilt auch für Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE und S-Bahn). Zudem können Fahrkarten kostenfrei erstattet werden. Weitere Informationen dazu unter www.bahn.de/sonderkulanz.

Was tun, wenn ich Zug fahren muss?

Für wen ein Umplanen nicht möglich ist, der sollte auf jeden Fall einen Sitzplatz reservieren. Die Fahrradmitnahme ist in den verkehrenden Fernverkehrszügen nur möglich, wenn dort bereits ein Stellplatz reserviert ist.

Als Service für jene Fernverkehrsreisende mit gebuchtem Stellplatz, deren Zug streikbedingt ausfällt, bietet die DB wieder einen kostenlosen Fahrradversand per DB Gepäckservice.

Warum kommt es zum Bahnstreik?

Die GDL fordert höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen – unter anderem verlangt sie 3,2 Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro für die Beschäftigten. „Es ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen und zwar absichtlich“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky bei einer Pressekonferenz. Die Gewerkschaft sehe sich zu dem neuen Ausstand gezwungen, weil die Bahn bislang kein Angebot vorgelegt habe, „das mit Zahlen, Daten und Fakten arbeitet“.

Geht es beim Bahnstreik nur um Gehaltsfragen?

Neben dem Streit über Einkommenszuwächse tobt im Konzern ein Machtkampf zwischen der GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Für die GDL sind hohe Tarifabschlüsse für möglichst viele Berufsgruppen und Beschäftigte eine Frage des Überlebens und der künftigen Wachstumsmöglichkeiten.

Denn die Bahn muss das Tarifeinheitsgesetz umsetzen. In den rund 300 Betrieben des Unternehmens soll danach nur noch der Tarifvertrag der jeweils größeren Gewerkschaft zur Anwendung kommen. Meist ist das die EVG. Die GDL hat deshalb angekündigt, der Konkurrenz Mitglieder abjagen zu wollen.

Von Maximilian Arnhold