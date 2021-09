Kiel

Von Verständnis bis Verärgerung: Der erneute Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft am Donnerstagmorgen bei Reisenden am Kieler Hauptbahnhof gemischte Gefühle hervor. Vom Fernverkehr ist die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt an diesem Tag gänzlich abgeschnitten. Regionalzüge nach Lübeck und Hamburg fahren im Zwei-Stunden-Takt.

Vor dem Hauptbahnhof treffen sich um 9.30 Uhr mehr als 30 GDL-Mitglieder, um auf ihre Forderungen im Tarifstreit aufmerksam zu machen. „Von einer frühzeitigen Einigung gehe ich nicht aus“, sagt André Köster (32), Kieler GDL-Ortsgruppenvorsitzender, zur Auseinandersetzung mit der Deutschen Bahn (DB). Der Streik, der am Donnerstag um 2 Uhr begann, soll bis zum kommenden Dienstag, 7. September, um 2 Uhr andauern.

Pendler: Streik wirkt wie „ein Machtkampf zwischen den Gewerkschaften“

Colin Schmale (26) hat dafür kein Verständnis. Er muss seit Kurzem zur Arbeit nach Hamburg pendeln. „Ich finde, das ist eine Sauerei“, sagt er. Vor allem in Zeiten von Corona bedeuteten weniger Züge auch weniger Abstand. „Es macht für mich zudem den Eindruck, als sei es ein Machtkampf zwischen den Gewerkschaften“, ergänzt Schmale.

In Richtung Hamburg will an diesem Morgen auch eine 34-jährige Kielerin fahren, die dort in einer Physiotherapiepraxis arbeitet. Sie häuft durch den Bahnstreik eine Menge an Minusstunden an. „Und die werden mir nicht entschädigt. Das ist nervig“, sagt sie. Heute müsse sie zwei Stunden früher aus Hamburg zurückfahren, um noch eine Verbindung nach Kiel zu bekommen.

Folgen des Bahnstreiks: Zu spät zur Schule oder zum Praktikum, Minusstunden auf der Arbeit

Ein 22-Jähriger, der zum Praktikum nach Norderstedt will, ist vom Zugausfall überrascht worden. Statt um 7.27 Uhr fährt er nun eine Stunde später los. „Ich habe gestern Abend noch im Internet geschaut, da war der Zug noch drin“, sagt er. Er habe schon Verständnis für den Streik. „Aber wenn man selbst betroffen ist, ist es immer blöd.“

Wolfgang Sowa (73) wollte seine Reise nach Bozen in Italien eigentlich mit der Bahn von Eckernförde aus beginnen. „Aber da fährt kein Zug“, sagt er. Sowa konnte seine Reiseroute noch am Mittwochabend umbuchen, und hofft nun, dass alle Züge planmäßig fahren. Auf die Forderungen der GDL blickt der 73-Jährige mit geteilter Meinung: „Die Corona-Zulage für die Lokführer finde ich nicht gut“, sagt Sowa. Die Lohnforderungen unterstütze er.

Marietta Bauke (69) muss heute auf die direkte Fahrt im ICE nach Berlin verzichten. Sie will dort ihre Tochter besuchen. Nun geht es zunächst nach Hamburg und von dort weiter in die Hauptstadt. Zwei Stunden länger wird sie unterwegs sein. „Vom frühen Streikbeginn bin ich zwar überrascht worden, aber ich bin nicht genervt“, sagt Bauke. „Ich kann die Menschen verstehen, wenn sie streiken“, ergänzt sie.

Zur Galerie Die Reaktionen der Reisenden auf den Bahnstreik und die Zugausfälle ist am Donnerstagmorgen auf dem Kieler Hauptbahnhof gemischt.

Entspannt sind auch Noreen Enseroth (20) und Jule Schäfer (20). Für ihre Fahrt nach Baden-Württemberg haben sie sich am Mittwochabend eine passende Route rausgesucht. „Man muss sich rechtzeitig kümmern. Wir hoffen, dass es wieder gut klappt“, sagt Enseroth. Denn bereits beim letzten Streik war sie im Zug Richtung Stuttgart unterwegs. „Das ging ganz gut. Da hatten wir am Ende nur etwa zehn Minuten Verspätung“, erzählt die 20-Jährige.

Der 40-jährige Robert Balinsky fährt heute Auto statt Bahn. Ein Kollege nimmt ihn kurzfristig mit zur Arbeitsstelle nach Bordesholm. Balinsky wusste vom Streik, kam trotzdem auf Verdacht zum Hauptbahnhof. „Ich habe gedacht, dass sich vielleicht ja doch etwas tut“, sagt er. Für seine Verspätung habe sein Arbeitgeber Verständnis. „Und das habe ich auch für die Streikenden“, sagt Balinsky.

Anrufe und E-Mails an GDL-Mitglieder zum Teil „unter der Gürtellinie“

Die Reaktionen auf ihren Streik seien unterschiedlich, sagt GDL-Ortsgruppenvorsitzender Köster. „Hier am Standort in Kiel unterstützen uns viele Leute, aber natürlich gibt es pro Tag auch fünf bis zehn Menschen, die das nicht verstehen, und mit denen wir dann das Gespräch suchen. Daher stehen wir hier und verstecken uns nicht“, sagt Köster zur Präsenz vor dem Kieler Hauptbahnhof. Was die GDL-Vertreter aber an Telefonanrufen und E-Mails erreiche, sei zum Teil „unter der Gürtellinie“, ergänzt er.

Dass die Deutsche Bahn kurz vor Streikbeginn am Mittwochabend noch ein Angebot unterbreitete, sei Taktiererei und kenne man schon von den letzten beiden Streiks. Die Tarifabteilung der GDL habe das DB-Angebot noch am Abend geprüft. „Es stand aber nach wenigen Stunden fest, dass der Streik stattfindet“, sagt Köster.

GDL will Forderungen für alle Arbeitsbereiche durchsetzen

Insgesamt umfasst der GDL-Katalog 58 Forderungen. Die gleiche Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro für alle GDL-Mitglieder, eine Lohnerhöhung um 3,2 Prozent, beginnend in diesem Jahr, sowie eine Laufzeit von maximal 28 Monaten gehören zu den Kernpunkten. Laut Köster geht es auch darum, diese Ziele für alle GDL-Mitglieder durchzusetzen. Bislang wolle die Bahn nur über Lokführer und Kundenbetreuer sprechen. Fahrdienstleiter, Zugbegleiterinnen oder Ausbilder blieben außen vor. „Es wird ein harter Kampf, aber ich bin positiv gestimmt“, blickt Köster voraus.