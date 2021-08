Kiel

Die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) will ab Mittwoch den Personenverkehr der Bahn bundesweit mit einem Arbeitskampf stark einschränken, den Güterverkehr schon seit Dienstagabend. Sie hat ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen und dafür von diesen nach eigenen Angaben eine Zustimmung von 95 Prozent bekommen.

Rund drei Viertel aller Fernzüge in Deutschland werden in den kommenden Tagen voraussichtlich ausfallen. Im Netz machen viele Bahnkunden schon im Vorfeld ihrem Ärger Luft, sprechen von Geiselhaft. Mehrere Lokführer halten auf ihren privaten Twitter-Accounts unter dem Hashtag #bahnstreik dagegen. Einige ihrer Statements wurden innerhalb weniger Stunden mehr als 5000 mal mit Zustimmung quittiert.

Bahnkunden sprechen von „Geiselhaft“

So schreibt einer: „Ich bin Lokführer und ich nehme am Bahnstreik teil.“ Zu Beginn der Pandemie habe es für ihn und seine systemrelevanten Kollegen unter dem Stichwort „Balkonklatscher“ viel Respekt gegeben. Dass sie nun für einen Inflationsausgleich streiken, sei dann aber „Geiselhaft“ und „asozial“, wert sich der Lokführer mit teils deutlichen Worten.

Der Altersdurchschnitt auf seiner Dienststelle liege bei 58 Jahren. An die Kunden gerichtet schreibt er: „Wenn der Beruf weiterhin so attraktiv bleibt, kannst du dir mal die Frage stellen, wer dich in 10 Jahren auf die Arbeit fährt.“

Überstunden bei Lokführern an der Tagesordnung

Auch zu den Arbeitszeiten der Lokführer äußert er sich. Das Coronajahr sei nach zehn Jahren im Job das erste Jahr ohne Überstunden gewesen, die ansonsten in Spitzenzeiten bei rund 220 pro Jahr gelegen hätten. Die täglichen Arbeitszeiten variierten von 4-Uhr-Schichtbeginn am Montag, über 16 Uhr am Dienstag hin zu einer neuen Schicht am Donnerstag um 4 Uhr.

„Da darf man gucken, wie man seinen Biorhythmus wieder auf Früh geprügelt bekommt.“ Solche Arbeitsbedingungen müssten auch entsprechend entlohnt werden, bekräftigt der Lokführer. Und an seine Leser gerichtet: „Vergessen solltet ihr vielleicht nicht, dass ich keine Pakete, sondern Pendler und Schülerzüge fahre.“

Verständnis für den Lokführerstreik

Generell gibt es auf Twitter viel Verständnis und Zustimmung für den Arbeitskampf der Triebfahrzeugführer, wie Lokführer offiziell heißen. Einige erboste Bahnkunden fordern jedoch, der Verkehrsminister möge die Lokführer möglichst schnell durch automatisierte Züge ersetzen, „...damit Weselski und seine Geiselnehmer zeitnah wegrationalisiert werden können (sic)“, wie ein Pendler schreibt.

Ein Lokführer mit mehr als 4000 Followern auf Twitter kontert ironisch: „Jawoll, so mache er das. Hoffentlich kann ich dann mit 55 in den Ruhestand gehen und Caipirinha-schlürfend am Strand liegen.“