Viele Zugausfälle, manche Strecken werden nicht bedient: In Schleswig-Holstein zeigt der Streik der Gewerkschaft GDL Auswirkungen. Weil auch Stellwerke bestreikt werden, kommt es auch zu Behinderungen im Ersatzfahrplan.

Bahnstreik in SH: Zugausfälle und Behinderungen im Ersatzfahrplan

Von KN-online (Kieler Nachrichten)