Kiel

Der Hauptbahnhof Kiel gleicht am Mittwochmorgen einer Geisterstadt. Normalerweise tummeln sich zwischen 7 und 8 Uhr zahlreiche Pendler rund um die Gleise und warten auf ihren Zug, der sie zur Arbeit bringt. Vor den Bäckereien bilden sich lange Schlangen für ein Frühstück zum Mitnehmen. Nicht so am Mittwoch.

In der zugigen Halle halten sich kaum Menschen auf. Kein Wunder. Auf der großen Tafel, auf der die abfahrenden Züge angezeigt werden, steht lediglich ein Eintrag. Der RE70 fährt nach Hamburg-Altona. Abfahrt 8.27 Uhr Alle anderen Verbindungen fallen aus.

In ganz Schleswig-Holstein ist der Regionalverkehr durch den Lokführer-Streik massiv beeinträchtigt. „Wir versuchen, ein Mindestangebot aufrecht zu erhalten und bestimmte Strecken zu fahren“, sagt eine Bahnsprecherin. Da jedoch auch Stellwerke bestreikt werden, könne es auch im Ersatzfahrplan zu Ausfällen kommen.

Bis 8.27 Uhr kann Janosch Ohlhaver nicht warten. Der Kieler ist mit dem Fahrrad am Bahnhof und hatte darauf gehofft, wie üblich um kurz nach 7 Uhr einen Zug nach Neumünster zu erwischen, um vom dortigen Hauptbahnhof weiter zu seiner Arbeitsstelle zu radeln. Statt mit der Bahn wird er nun die komplette Strecke aus Kiel mit dem Fahrrad nach Neumünster zurücklegen. „Das dauert ungefähr 90 Minuten. Damit bin ich aber immer noch schneller, als wenn ich den Zug nehme.“

Angaben über Zugverbindungen ändern sich ständig

Zeit, um auf den RE70 zu warten, hat dagegen Tanja Freiberg. Die Eckernförderin möchte nach Berlin, die Unterkunft in der Hauptstadt ist schon gebucht. „Ich habe mich von einer Freundin nach Kiel fahren lassen. Mit dem Zug wäre ich nicht nach Kiel gekommen.“ Nun heißt es, Geduld zu bewahren.

Tanja Freiberg hofft, in Hamburg einen ICE zu bekommen, der sie auf direktem Weg nach Berlin bringt. Zuhause hat sie sich ihre Verbindung zurechtgelegt. Ob sie die geplante Route aber tatsächlich nehmen kann, weiß sie noch nicht. „Die Angaben der Bahn ändern sich ständig. Gestern wurden noch andere Züge angezeigt als heute.“

Eine Absage der Reise kam für die Eckernförderin aber nicht in Frage. „Bis Sonnabend habe ich in Berlin gebucht. Im schlimmsten Fall verbringe ich den ersten Urlaubstag halt an Bahnhöfen oder in Zügen.“ Frust schiebt Tanja Freiberg nicht. „Irgendwann werde ich schon angekommen. Ich sehe das ganz entspannt.“

Fahrt mit dem Ersatz-Verkehr dauert deutlich länger

Wer nicht wie Tanja Freitag auf den Zug in Richtung Hamburg warten möchte, kann auf den von der Bahn eingesetzten Schienen-Ersatz-Verkehr umsteigen. An der Kaistraße fährt ein Bus nach Neumünster, von dort soll es eine Regionalbahn bis Hamburg-Altona geben. Statt etwas mehr als eine Stunde Fahrt dauert die Strecke von der Landeshauptstadt in die Hansestadt zwei Stunden und 20 Minuten.

Der Bus mit der Abfahrtszeit 7.28 Uhr ist bis auf den letzten Platz gefüllt, einige Fahrgäste müssen stehen. Einen Sitzplatz ergattert hat Johanna Oschütz, die Urlaub in Kiel gemacht hat und auf dem Rückweg in die baden-württembergische Heimat ist. „Ich muss bis nach Ulm fahren“, berichtet sie.

Über ihre Reiseroute hat sie sich im Vorfeld der Fahrt informiert. Von Kiel und Neumünster geht es über Hamburg nach Mannheim weiter nach Stuttgart bis zum Ziel in Ulm. Doch ob diese Strecke so klappt, steht in den Sternen. „Wenn der Zug von Neumünster nicht nach Hamburg fährt, ist die ganze Planung dahin.“

Seit 2 Uhr am Mittwochmorgen bestreiken die Lokomotivführer für 48 Stunden den Personenverkehr. Der Bahnstreik betrifft laut GDL sowohl den Regional- als auch den Fernverkehr der Deutschen Bahn. Im Fernverkehr fährt aktuell nur jeder vierte Zug.

Mit einem Mindestfahrplanangebot versucht die Bahn, zumindest den Verkehr auf den wichtigsten Strecken aufrechtzuerhalten. Doch der am Dienstag angekündigte Ersatzfahrplan, der vorsah, dass die Züge zwischen Kiel und Hamburg im Zwei-Stunden-Takt fahren, konnte nicht eingehalten werden.

Zum Streik der Lokführer kommt es, da die GDL nach den Worten ihres Vorsitzenden Claus Weselsky eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren will. Die Gewerkschaft verlangt eine deutliche Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten. Die Bahn will angesichts von neuen Milliardenverlusten während der Corona-Pandemie und großen Flutschäden einen länger laufenden Tarifvertrag und spätere Erhöhungsstufen bei gleicher Prozentzahl.