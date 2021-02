Heide

Ein 64-jähriger Heider war mit seinem BMW auf der Strecke Richtung Hemmingstedt unterwegs, als sein Auto am Heck von der Nordbahn erfasst wurde, die kurze Zeit zuvor aus dem Bahnhof Heide kam und auf der Strecke nach Neumünster unterwegs war.

Zusammenstoß in Heide: Autofahrer konnte sich aus Auto befreien

Der Heider konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und kam mit einem Schock davon. Einen Schock erlitt ebenfalls der Lokführer. Die zehn Fahrgäste, die in der Bahn saßen, wurden vom Rettungsdienst gesichtet und anschließend von Taxen abgeholt. Die Polizei suchte anfangs in dem Gebiet nach einer Frau, die nach ersten Angaben von Augenzeugen am Unfallfahrzeug gesichtet wurde. Dies bestätigte sich nach Aussagen vom stellvertretenden Wehrführer Marco Hansen jedoch nicht.

Unfall in Heide: BMW mit Totalschaden

Neben Rettungsdienst und Polizei waren die Feuerwehren Heide-Stadt und -Süderholm mit rund 25 Kräften vor Ort. Die Feuerwehrleute klemmten die Batterie des Fahrzeuges ab. An dem BMW entstand ein Totalschaden, wie die Polizei mitteilte. Die Bundespolizei Husum übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Ein Notfallmanager der Bahn und der Nordbahn eilten an die Unfallstelle.