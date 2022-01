Kiel

Bahnreisende und Pendler müssen sich im Januar und Februar auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg mit einem ausgedünnten Fahrplan abfinden. Die Züge zwischen Kiel und Hamburg fahren derzeit überwiegend nur noch einmal stündlich und zu veränderten Zeiten. Die Haltestelle Einfeld ist nur über Schienenersatzverkehr erreichbar.

Baustelle in Einfeld: Zugausfälle und Schienenersatzverkehr

Grund für den abgespeckten Fahrplan sind Bauarbeiten in Einfeld. Dort errichtet die Deutsche Bahn eine rund zwei Kilometer lange Lärmschutzwand neben dem Gleis, teilte die Pressestelle der Deutschen Bahn mit. Aufgrund der Arbeiten ist zwischen Neumünster und Bordersholm nur eines von zwei Gleisen befahrbar.

Zahlreiche Verbindungen des RE 7 und RE 70 fallen in der Folge aus. Die Züge fahren von und nach Kiel in Richtung Hamburg nur noch einmal stündlich. Von der ausgedünnten Taktung ist auch betroffen, wer zwischen Kiel und Neumünster oder Bordersholm reisen will. Zwischen Neumünster und Hamburg verkehren die Züge noch häufiger, aber auch hier haben sich die Abfahrtszeiten zum Teil geändert.

Außerdem entfällt die Haltestelle Einfeld und wird durch Busse zwischen Einfeld und Neumünster sowie zwischen Einfeld und Rendsburg ersetzt. Der geänderte Fahrplan gilt laut DB-Informationen seit 7. Januar und noch bis zum 23. Februar.

Ausgedünnter Fahrplan ist Belastung für Pendler

Vor allem für Pendler bedeutet der ausgedünnte Fahrplan langes Warten oder Verspätungen. Thomas Erxleben zum Beispiel fährt täglich mit der Bahn von Neumünster zu seinem Job in Kiel. Weil seine Arbeitszeit immer zur vollen Stunde ende, müsse er nun länger auf den Zug warten, erzählt der Jobcoach. Auch morgens habe der Zug oft Verspätung. „Das ist natürlich ärgerlich“, sagt er.

Etwas missmutig zeigt er sich über die Kommunikation des neuen Fahrplans. Anfang der Woche stand er 40 Minuten am Bahnsteig, weil er noch nichts von den geänderten Abfahrtszeiten wusste. Der neue Fahrplan ist online in den Bauinfos der DB einsehbar und die aktuellen Verbindungen sind laut Bahn in die elektronischen Verbindungstools eingearbeitet.

Zusätzliche Verspätungen aufgrund von Stellwerksproblemen

Nicht nur der geänderte Fahrplan stellte in dieser Woche die Geduld mancher Bahnreisender auf die Probe. Warten am Bahnsteig, Umsteigen auf Busse – eine technische Störung im Stellwerk Bordersholm hat am Donnerstag für viele Pendler die Fahrt verzögert. Ab 8 Uhr waren die Zugverbindungen zwischen Neumünster und Kiel lahmgelegt. Busse ersetzten laut Pressestelle der Bahn bis circa 14 Uhr den Verkehr auf der Schiene.

Ein Reisender erzählt, dass er aufgrund des Ausfalls über Rendsburg reisen musste und dadurch 45 Minuten zu spät zu einem Bewerbungsgespräch in Hamburg kam. Die Firma habe die Verspätung jedoch verständnisvoll aufgenommen und auch er selbst habe die Verzögerung „relativ entspannt“ hingenommen, sagt er.

Bahnverbindung nach Hamburg auch zu Beginn der Woche gestört

Zwei weitere Vorfälle kurz vor Hamburg sorgten zu Beginn der Woche für Probleme. Aufgrund von Reparaturen an den Oberleitungsmasten musste die Bahn am Montagnachmittag das Gleis zwischen Eidelstedt und Pinneberg sperren. Mitarbeiter der Bahn hatten entdeckt, dass wichtige Bauteile, sogenannte Erdungskabel, gestohlen worden waren. Bis der Schaden behoben war, konnten zwischen 16 und 20.15 keine Züge die Strecke befahren. Am Dienstag hat ein Personenunfall für eine Komplettsperrung der Strecke Tornesch – Elmshorn zwischen 14.30 Uhr und 18.20 Uhr gesorgt.

Der ausgedünnte Fahrplan wird die Bahnreisenden zwischen Kiel und Hamburg noch eine Weile begleiten. Das sehen sicherlich nicht alle so entspannt wie Thomas Erxleben. „Was will ich mich über Dinge aufregen, die ich nicht ändern kann?“, fragt er.