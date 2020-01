Halten Nachtzüge in Schleswig-Holstein?

Kiel

Als erste Verbindung wird Malmö-Hamburg-Köln vorgeschlagen. Der Nachtzüge würde am späten Abend in Malmö starten und dann in etwa sechs Stunden über den Öresund nach Dänemark, dort über die Große und Kleine Beltbrücke, durch Jütland und Schleswig-Holstein nach Hamburg.

In der Hansestadt würde der Zug dann am frühen Morgen ankommen und nach einem Halt weiter nach Köln fahren - mit Anschluss nach Brüssel. Damit würde eine alte Verbindung wieder aufleben: Bis 1994 gab es Nachtzüge vom Stockholm/ Oslo über die Vogelfluglinie nach Hamburg.

Vier Nachtzug-Linien im Gespräch

Die Strecke über die Vogelfluglinie ist aktuell allerdings nicht in Diskussion. Sie sei nur eine Alternative, wenn der Fehmarnbelt-Tunnel fertig sei. Dann allerdings würde sich die Fahrzeit nach Hamburg und zu den weiteren Zielen um bis zu vier Stunden verkürzen.

Insgesamt hält die Studie vier Nachtzugstrecken für machbar: Die genannte EU-Linie von Malmö nach Köln weiter nach Brüssel. Die Alfred-Nobel-Strecke von Stockholm über Hamburg nach Berlin. Den Rhein-Main-Express von Oslo und Göteborg über Hamburg, Hannover nach Frankfurt. Und die Linie Malmö-Basel. Bei allen Linien würden Flensburg und Neumünster auf der Strecke liegen. Doch würden die Züge auch in Schleswig-Holstein halten?

Schleswig-Holstein nur Transitland?

„Es ist noch zu früh, um über Halts zu sprechen“, erklärt Bengt Olsson, Pressechef der Schwedischen Verkehrsbehörde. Zunächst müssten juristische, technische und logistische Fragen geklärt werden. „Frühestens in zwei bis drei Jahren kann das neue Angebot von Malmö aus starten.“

Damit Schleswig-Holstein dann nicht nur Transitland für die Nachtzüge ist, fordert der schleswig-holsteinische Europaabgeordnete Rasmus Andresen (Grüne) Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) auf, aktiv auf Schweden zuzugehen.

Züge sollen in Flensburg und Neumünster halten

„Unser Ziel muss es sein, dass die schwedischen Nachtzüge in Flensburg und Neumünster halten“, erklärt Andresen. „Durch die Anbindung an das Nachtzugnetz können unsere Orte besser für Touristen und Geschäftsreisende angebunden werden und das Klima würde profitieren.“

Die Autoren der schwedischen Studie sehen für die neuen Bahnangebote vor allem ein Hindernis: den Mangel an geeigneten Zügen. Denn der Markt sei leergefegt und Nachtzüge müssten ein besonders vielfältiges Angebot vorhalten.

Viele wollen Schlafabteil für sich

So hat eine repräsentative Befragung in Schweden ergeben, dass sich von potenziellen Nutzern 36 Prozent für einen Schlafwagen entscheiden würden, in dem man mit mehreren anderen Reisenden übernachtet. 31 Prozent würden ein eigenes Schlafabteil mit eigenem Bad vorziehen. 22 Prozent würden einen Platz im Liegewagen buchen und zehn Prozent einen Ruhesessel.

Auch Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn betont: „ Nachtzüge müssen heute die ganze Vielfalt, Komfort und passende Ankunfts- und Abfahrtszeiten bieten.“

Zielgruppe: junge, gebildet Frauen

Insgesamt sieht Naumann wie die schwedische Studie eine Renaissance der Nachtzüge. Nicht ohne Grund würde die Österreichische Bahn Nachtzüge mit Erfolg in Deutschland fahren lassen, nachdem die Deutsche Bahn ihr Angebot 2016 einstellt hat. Auch die Schweden konstatieren in ihrer Markt-Untersuchung eine klare Trendwende: Durch das neue Klimabewusstsein seien seit 2018 die Inlandsflüge und 2019 erstmals auch die Auslandsflüge zurückgegangen. Gleichzeitig sei die Zahl der Bahnfahrten weiter gestiegen, allerdings nur im Land.

Bahnreisen ins Ausland hätten nur einen marginalen Anteil und das sei auch kein Wunder: „Es war niemals schwieriger als heute, mit dem Zug von Schweden nach Europa zu fahren. Es ist schwer, Informationen zu bekommen und Fahrkarten zu kaufen. Die Verbindungen sind schlecht, die Züge oft teurer als Flüge.“ Dabei gebe es für gerade für Nachtzüge gute Marktchancen – besonders bei gut ausgebildeten jungen Frauen aus Großstädten. Diese seien besonders preis- und Klima-bewusst.

Billigflieger verdrängten Züge

Bis in die 1980er Jahre war es üblich, für Fahrten zwischen Schweden und Deutschland die Bahn zu nutzen: Es war relativ bequem und billiger als zu fliegen. Mit den Billigfliegern wurden die Zugverbindungen ausgedünnt, die Nachtlinie von Stockholm nach Hamburg wurde eingestellt. 2018 nutzten die Schweden für ihren Reisen nach Deutschland zu 55 Prozent ein Auto, zu 42 Prozent ein Flugzeug und nur zu drei Prozent den Zug. Zwar gibt es wieder eine Nachtzug-Verbindung zwischen Berlin und Malmö, die die Fähre Sassnitz-Trelleberg nutzt. Doch diese Züge fahren nur im Sommer. Von den schwedischen Auslands-Reisezielen, die mit dem Zug innerhalb von 24 Stunden erreichbar sind, liegt jedes dritte in Deutschland. Von diesen deutschen Zielen ist wiederum jedes dritte in Norddeutschland. Dazu zählt für die Schweden allerdings auch Berlin

Mehr Interessantes aus Schleswig-Holstein finden Sie hier