Kiel

Im Dreikampf um die Leitung des Oberlandesgerichts (OLG) Schleswig hat der Kieler Ministerialdirigent Dirk Bahrenfuss (52) die Nase vorn. Nach Informationen unserer Zeitung wurde die Bewerbung des Ministerialdirigenten in allen Fraktionen wohlwollend aufgenommen. Im Landeshaus wird damit gerechnet, dass der Innen- und Rechtsausschuss des Landtags in dieser Woche in geheimer Sitzung die Wahl von Bahrenfuss vorschlägt. Ende des Monats könnte der Landtag entscheiden.

Um die Nachfolge von OLG-Präsidentin Uta Fölster (65), die Ende des Jahres in Ruhestand geht, hatten sich auch die Präsidentin des Amtsgerichts Berlin-Mitte, Dagmar Mittler (56), und der Braunschweiger Generalstaatsanwalt Detlev Rust (61) beworben. Das OLG ist das höchste Gericht des Landes in Zivil- und Strafsachen. Der Präsident erhält rund 11 000 Euro brutto im Monat (R8).

Von Ulf Christen