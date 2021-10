Bald Szenen wie in Großbritannien? Allein in Schleswig-Holstein fehlen bald 2000 Lkw-Fahrer

Kiel

Leere Supermarkt-Regale, viele Tankstellen wegen Spritmangel geschlossen – in Großbritannien fehlen Lkw-Fahrer. Ganze Lieferketten sind zusammengebrochen. Ist es nur wegen des EU-Austritts?

„Wer glaubt, dass das nur ein Problem der Briten wegen des Brexit ist, der täuscht sich“, sagt Ulrich Hoffmeister von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck. „Auch wir haben schon einen dramatischen Fachkräftemangel.“ – „In fünf Jahren drohen auch uns britische Verhältnisse“, sagt Thomas Rackow vom Unternehmerverband Logistik Schleswig-Holstein. Einem könne angst und bange werden.

Im Norden fehlen bald fast 2000 Lkw-Fahrer

Allein hier im Norden fehlen tatsächlich bald 2000 Lkw-Fahrer. Das geht aus der Studie „Fachkräftereport 2035“ hervor. Bei der Arbeitsagentur Nord in Kiel sind derzeit schon 494 offene Stellen gemeldet.

Jörg Gutschlag, Geschäftsführer der Spedition „Voigt-Logistik“ in Neumünster, kann das nur bestätigen. „Es gibt nicht genug Nachwuchs-Fahrer.“ Der Markt sei leergefegt. Das Gehalt sei zu niedrig, auch wenn bei Voigt schon über Tarif gezahlt werde. Mehr ginge derzeit aber nicht, weil die Preise für den Warentransport zuletzt kaum gestiegen seien. Das ließe sich gegenüber den Kunden bislang kaum durchsetzen.

Zu niedrige Preise, zu niedriges Gehalt

2000 Euro bekommt ein Berufsanfänger, sagt Gutschlag – im Handwerk lasse sich mehr verdienen. Und das nach drei Jahren Lehre oder monatelangem Besuch von Ausbildungsmodulen. Ohne dürfe man im Güterverkehr nicht fahren. Mit dem Führerschein CE alleine, den man für schwere Lkw braucht, sei es nicht mehr getan.

Auch bundesweit wird es in der Logistik-Sparte langsam brenzlig. „In ganz Deutschland fehlen schon jetzt zwischen 45 000 und 60 000 Berufskraftfahrer“, sagt Kiels FDP-Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs. Von den 800 000 Fahrern würden in nächster Zeit Jahr für Jahr weitere 30 000 in Rente gehen. Azubis gibt es derweil nur 15 000.

in Großbritannien sind viele Supermarkt-Regale leer. Quelle: Frank Augstein/dpa

Das Transportvolumen soll weiter wachsen

46,2 Prozent der Lkw-Fahrer-Azubis werfen ihre Lehre zudem vor einem Abschluss hin, sagen Fachverbände. Zugleich sagt das Bundesverkehrsministerium eine weitere Zunahme des Transportvolumens voraus – um 20 Prozent von 2017 bis 2030. Die Internationale Straßentransportunion (IRU) rechnet für 2027 damit, dass deutschlandweit 185 000 Fahrerinnen und Fahrer fehlen werden.

Lesen Sie auch: Versorgungschaos in Großbritannien: Jeder Sechste hat Probleme beim Einkauf

Die Landesregierung in Kiel setzt daher darauf, Lkw-Fahrer und andere Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz erleichtere das. So müssen Arbeitgeber etwa nicht mehr nachweisen, dass es für die freie Stelle keine inländische Arbeitskraft gibt, sagt Thilo Rohlfs. Auch Flüchtlinge will man für Lkw-Fahrer-Jobs gewinnen. 110 seien derzeit in Ausbildung, sagt Rackow.

Künftig 500 000 Zuwanderer pro Jahr?

Ulrich Hoffmeister hält diesen Weg nicht für sonderlich erfolgversprechend. „Um unsere Lücken in allen Branchen zu schließen, müssten pro Jahr 500 000 Facharbeiter nach Deutschland einwandern“, sagt der IHK-Experte. Das sei doch auch politisch kaum durchzusetzen. Man könne nur hoffen, dass durch die weitere Automatisierung und Produktivitätssteigerungen in anderen Branchen Arbeitskräfte frei werden, die dann in die Mangel-Branchen abwandern.

Ausbildungsvergütung soll steigen

Der Mangel an Lkw-Fahrern: Großbritanniens Wirtschaft lähmt er bereits. In fünf Jahren rechnet Thomas Rackow vom Unternehmerverband Logistik auch in Deutschland mit solchen Verhältnissen. Bei der Spedition „Vogt-Logistik“ in Neumünster will man gegenhalten. Man arbeite in der Branche an Modellen, die Ausbildungsvergütung und die Einstiegsgehälter deutlich anzuheben, sagt Geschäftsführer Jörg Gutschlag. Auch sonst sollten die Gehälter der Fahrer steigen.

Auch Handwerk und Handel suchen händeringend neue Mitarbeiter Fachkräftemangel aller Orten. Nicht nur in der Logistik-Branche fehlt es an Nachwuchs. Auch die Pflege ist betroffen, Kitas, das Handwerk und der Handel. So stieg laut Zahlen der Arbeitsagentur Nord zum Beispiel die Zahl der offenen Stellen für Tischlerinnen und Tischler in Schleswig-Holstein von 196 im September 2012 auf 395 im September 2021. Dabei erhöhte sich die Zahl der besetzten Stellen ebenfalls von 5094 (2013) auf 5488 (2021). Nicht viel anders sieht es bei Verkäuferinnen und Verkäufern aus. Die Zahl der offenen Stellen stieg von 888 im Jahr 2012 auf 2573 im Jahr 2021. Die Zahl der Stellen insgesamt wuchs im fast selben Zeitraum von 70 616 auf 78 280. Aktuell werden zudem 484 Lkw-Fahrer im Güterverkehr gesucht. 2012 waren es erst 273. Die Zahl der Stellen insgesamt stieg in den Jahren von 2013 bis 2021 von 19 505 auf 20 794. In all diesen Berufen sei die Personalnachfrage aktuell auf oder über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit, sagt die Chefin der Arbeitsagentur Nord, Margit Haupt-Koopmann. Und das gelte auch für die Personalnachfrage insgesamt in Schleswig-Holstein. Die Fachkräftesicherung sei und bleibe daher „eine zentrale Herausforderung für alle Arbeitsmarktpartner“.

Voraussetzung sei, dass die Preise für den Warentransport steigen. Denn: Die Personalkosten machten für die Speditionen gut 60 Prozent der Gesamtkosten aus, sagt Gutschlag. Und da sieht der Geschäftsführer Bewegung. Die Großen der Branche seien sich mittlerweile einig, dass sie solche Preissteigerungen auch gegenüber ihren Kunden durchsetzen wollten. Anders sei die Qualität der Lieferung einfach nicht mehr zu halten.

Ein Unternehmer setzt auf Streiks

Die Paketzusteller hätten es vorgemacht, sagt Gutschlag. Die hätten vor einiger Zeit Aufträge zu allzu stark gedrückten Preisen einfach geschlossen abgelehnt. Leider seien die Lkw-Fahrer über die Gewerkschaft Verdi schlecht organisiert. „Würden sie wie die Lokführer der GDL einfach mal flächendeckend streiken, würde das Land stillliegen – und Unternehmen und Bürger würden sehr schnell sehr eindringlich merken, wie wichtig höhere Preise sind.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thomas Rackow setzt zudem auf die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften. Die Erfahrungen aus dem Flüchtlingsprojekt „Fahr in deine neue Heimat“, in dem gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz 110 junge Azubis betreut werden, könne man auch auf die Betreuung anderer Gruppen von Ausländern ausweiten, sagt Rackow.

Auch in Osteuropa gibt es kaum noch Fahrer

Allerdings sind auch in Osteuropa kaum noch Nachwuchs-Fahrer zu finden, heißt es zugleich aus dem Kieler Verkehrsministerium. Etliche Fahrer von dort, aus Polen, Tschechien und Rumänien zumal, seien während der Corona-Pandemie zu ihren Familien zurückgekehrt. Viele hätten dann auch dort gleich ganz den Beruf gewechselt.

Ulrich Hoffmeister von der IHK zu Lübeck bezweifelt ohnehin, dass so viele Fachkräfte rechtzeitig ins Land geholt werden können. Zumal auch in vielen anderen Branchen ein eklatanter Mangel herrsche. Laut „Fachkräftreport 2035“ werden in Schleswig-Holstein im Jahr 2030 insgesamt 100 000 Arbeitskräfte zu wenig zur Verfügung stehen, sagt Hoffmeister – davon 80 000 Facharbeiter und Meister und 15 000 Akademiker. 2035 sollen es schon 200 000 fehlende Kräfte sein.

Personalmangel auch in der Gastronomie

„Das wird unser Leben in vielen Bereichen verändern“, sagt Hoffmeister. In der Gastronomie werde es wohl bald schon mehr SB-Restaurants geben und mehr Küchen, die mit vorgefertigten Zutaten arbeiten. So ließe sich Zeit sparen.

Schon jetzt würden ja erste Lokale, etwa auch in Lübeck, in den Herbstferien schließen. An der Küste müssten Lokale selbst in der Hochsaison mangels Personal Ruhetage einlegen. Auch dort dürften die Preise für die Verbraucher bald deutlich steigen, weil Arbeitgeber Angestellte mit höheren Löhnen zu halten versuchen, sagt Hoffmeister.

Mehr Frauen in Arbeit?

Und in der Logistikbranche? Man müsste generell mehr Arbeitslose reaktivieren und Frauen in Arbeit bringen, sagt Hoffmeister. Speziell in der Logistikbranche dürfte das mit den Frauen allerdings schwer werden. 2017 betrug der Frauenanteil unter den Lkw-Fahrern nur 1,7 Prozent. „Die allermeisten Frauen interessieren sich offenbar nach wie vor nicht für einen Job als Lkw-Fahrer“, sagt auch Thilo Rohlfs.

Und: Um mehr Frauen in Arbeit zu bringen, „braucht man auch eine gute Kinderbetreuung“, sagt Hoffmeister. Doch gerade da herrscht ebenfalls ein eklatanter Fachkräftemangel. Markus Potten vom Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen weiß davon ein Lied zu singen. „Landesweit müssen deshalb bereits Einrichtungen zeitweise ganze Gruppen schließen“, sagt Potten.

Giga-Liner bei der Spedition Voigt in Neumünster: Die Lang-Lkw können helfen, Fahrer einzusparen. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Und so setzt man bei „Voigt-Logistik“ vor allem auch auf technische Lösungen. Das autonome Fahren sei zwar immer noch Zukunftsmusik. Lang-Lkw, sogenannte Giga-Liner, könnten aber schon jetzt in noch größerer Zahl zum Einsatz kommen, sagt Jörg Gutschlag. Sie sind länger als herkömmliche Sattelzüge, dürfen zwar auch nur 40 Tonnen laden, schaffen aber viel mehr Volumen weg.

Die Schiene ist zu langsam

„Zwei dieser Lang-Lkw ersetzen drei herkömmliche, sparen also einen Fahrer ein“, sagt Gutschlag – und dazu noch jede Menge Sprit. Bislang allerdings dürfen sie nur mit Sondergenehmigung unterwegs sein. Auf der anderen Seite könnten notfalls auch kleinere Transporter zum Einsatz kommen. Das sei zwar eigentlich unwirtschaftlich. Man könne dazu aber auch Fahrer ohne CE-Führerschein einsetzen.

Außerdem ist auch eine Verlagerung von Gütern auf die Schiene bei Voigt längst kein Tabu mehr. Auf Langstrecken mache das Sinn, denn die eingesparten Fahrer könnten andere Touren übernehmen, sagt Gutschlag. Allerdings: Für allzu große Entlastung dürfte auch das nicht sorgen. Aktuell transportiere die Bahn gerade mal zehn Prozent der Güter in Deutschland – und für viel mehr sei ihre Infrastruktur auch nicht ausgelegt.

Heute bestellt, morgen geliefert?

85 Prozent der Waren würden hingegen per Lkw befördert. Und das liege letztlich auch an den Kundenwünschen. „Wir wollen doch mittlerweile alle heute Ware im Internet bestellen und morgen geliefert haben“, sagt Jörg Gutschlag. Das aber gehe nur mit Lastwagen. Die Schiene sei für solche Transporte einfach zu langsam.

Von Wolfram Hammer