Barfußparks in Schleswig-Holstein haben wieder geöffnet, zum Beispiel ist ein Besuch im Barfußpfad in Todesfelde im Kreis Segeberg wieder möglich. Doch warum sind Barfußparks so beliebt? Weil das Laufen ohne Schuhe laut Ärzten gesund ist. Auf viele Gäste wartet ein Aha-Effekt.