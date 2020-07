Kiel

Wer in Schleswig-Holstein ein Eigenheim errichten will, muss aufs flache Land ausweichen, um seinen Traum zeitnah erfüllen zu können: „Bauflächen in Küstennähe oder mit guter Anbindung an Städte sind vergeben oder vorgemerkt. Es gibt lange Wartelisten“, heißt es bei der Landgesellschaft Schleswig-Holstein (LGSH), die die Kommunen bei der Erschließung und Vermarktung von Baugebieten unterstützt. Corona habe die Nachfrage keineswegs gebremst – eher im Gegenteil.

„Der Wunsch nach Sicherheit und mehr Platz fürs Homeoffice macht das Eigenheim noch beliebter“, sagt Manuel Koenig, Leiter Grundstücksentwicklung bei der LGSH. So gebe es für das Baugebiet Schiefkoppel in Eckernförde mit 150 Wohneinheiten mehr als 1000 Bewerber. Weiteres Beispiel: Für 17 Grundstücke im Baugebiet Eidring in Großenaspe haben sich 70 Interessenten gemeldet.

„Die Nachfrage ist groß, das Angebot extrem knapp“, sagt Björn Petersen von Spiering Immobilien. Für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser in Kiel und Umland gibt es kaum noch Bauland: Lediglich zwei größere Baugebiete sollen in der Landeshauptstadt entstehen, auf etwas mehr als 40 privaten und städtischen Grundstücken sind noch kleine Flächen frei. Die Not ist groß: Der Blick der Interessenten geht daher verstärkt ins Umland.

Wer unbedingt in Kiel bleiben möchte, braucht mindestens Geduld: So sollen im Baugebiet Rotenbek in Suchsdorf-Süd 26 und im neuen Stadtteil Kieler Süden sogar rund 700 neue Häuser entstehen. Laut Wohnbauflächenatlas sind darüber hinaus 125 weitere Häuser auf kleinen Freiflächen denkbar.

Doch häufig limitieren Altlasten oder Erschließungsprobleme die Umsetzung, so die Verwaltung. „Kiel hat als Großstadt insgesamt sehr wenig Fläche zur baulichen Entwicklung zur Verfügung“, sagt Stadtbaurätin Doris Grondke. Die Stadt tausche sich daher mit dem Umland aus und wirke auf umweltfreundliche Pendelmöglichkeiten hin.

Innovative Ideen: Tausche Wohnung gegen Haus

Mit der Mobilitätsfrage und dem Wohnungsmarkt befasst sich auch die Förderungsgesellschaft Kiel-Region. David Westenberg ist für ein Wohnportal verantwortlich und verweist darauf, dass eine aktuell entstehende Studie andeute, dass bis 2030 zwar der Wohnbedarf in der Region gedeckt werden könne – aber eben nicht bedarfsgerecht für alle Ansprüche. „Die Baby-Boomer wohnen häufig in großen Häusern, aus denen die Kinder ausgezogen sind.“ Mithilfe der Studie könne man also auch versuchen, spezielle Fragen zu beantworten: „Wie kann man den Tausch gegen Wohnungen in der Stadt hinbekommen und dafür faire Lösungen und Anreize bieten?“

Innovative Ideen wie ein Tauschportal, das beispielsweise Regensburg anbietet, könnte eine Möglichkeit sein. Vor dem Hintergrund von demografischem Wandel, Flächenverbrauch und Nachhaltigkeit sei es nicht unbedingt ratsam, immer mehr zu bauen.