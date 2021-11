„Bauer sucht Frau“: So entscheidet sich Lara aus SH am Ende der Hofwoche

Kiel

In der vierten Folge von „Bauer sucht Frau“ wurde es am Dienstag spannend: Für Pferdewirtin Lara (26) aus Schleswig-Holstein stand ihre letzte Entscheidung an. Wie wird es für sie und Melanie (34) weitergehen?

Lara sucht als einzige „Bäuerin“ bei dem RTL-Format nach einer Frau fürs Leben. In den ersten zwei Folgen war vergangene Woche bereits zu sehen, wie Lara Kinderpflegerin Franziska (24) und Raumausstatterin Melanie (34) zu sich auf den Hof eingeladen hat und wie die Besucherinnen auf Laras Hof in Schleswig-Holstein ankamen. Am Ende der dritten Folge am Montagabend entschieden sowohl Lara als auch Franziska: Es passt nicht.

„Bauer sucht Frau“: Ist Melanie Laras große Liebe?

In der vierten Folge herrschte auf Laras Hof in Schleswig-Holstein daher zum Ende der Hofwoche traute Zweisamkeit. Konnte die Pferdewirtin in Melanie die große Liebe finden?

Bei einem Picknick am Strand erklärte Lara: „Es war wirklich schön, und wir haben eine lustige Zeit gehabt. Aber bei mir ist es jetzt so, dass es für etwas Festes nicht reichen würde. Der Funke ist einfach noch nicht so übergesprungen.“ Zu einem gebrochenen Herzen führte das nicht, denn Melanie ging es genauso: „Aber vielleicht schaffen wir, dass es eine Freundschaft wird. Halten wir doch einfach Kontakt.“

„Bauer sucht Frau“: Weitere Entscheidungen fallen in Folge 4

Während bei Lara in Schleswig-Holstein die Hofwoche bereits ihr Ende fand, startete diese in der vierten Folge von „Bauer sucht Frau“ erst bei Biobauer Mathias. Kinderpflegerin Melina (23) und Kosmetikerin Sabrina (34) schenkten sich nichts beim Kampf um sein Herz.

Eine Entscheidung stand auch bei Agraringenieur Björn weiter aus. Der Westerwälder fand Dani und Kathrin auch in Folge 4 weiterhin gleichermaßen toll. Nach Wett-Holzhacken und Elfmeter-Schießen übernachtete das Trio im Heu. „Die Stimmung zwischen uns drei ist mega gut“, so Björn.

Auf den anderen Höfen bestand bei „Bauer sucht Frau“ allerdings Klärungsbedarf: Saskia suchte das Gespräch mit Schafhalter Dirk. Die gelernte Industriekauffrau zeigte sich durch eine Aussage des 24-Jährigen in Bezug auf die beiden anderen Frauen, die beim Scheunenfest für ihn da waren, verletzt.

„Du hast ja gestern gesagt, dass wenn es mit dir nicht klappt, dann rufe ich halt die anderen an. Als wäre ich einfach ersetzbar“, so Saskia. Es folgte eine Entschuldigung von Dirk und ein Erklärungsansatz: „Ich war überrollt von den drei Frauen. Ich war im Gefühlschaos und habe da etwas Dummes gesagt.“ Das nützte allerdings nichts mehr: Saskia entschied sich für die Abreise.

