In der neuen Staffel von „Bauer sucht Frau“ sucht Lara aus Schleswig-Holstein nach einer Partnerin für das Leben. Nachdem sie sich in der ersten Folge am Montag für zwei Damen entschieden hat, ist in der zweiten Folge am Dienstagabend auf RTL zu sehen, wie es bei Lara auf dem Hof weitergeht.