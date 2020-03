Bernd Thiele sucht seine Vergangenheit. „Es kann doch nicht sein, dass ich keine Mutter, keinen Vater hab' ", findet der 38-Jährige, der in Schierensee lebt. Also macht er sich mit einem Freund auf die Suche nach seinen Wurzeln. Was sie erleben, zeigt jetzt der berührende Film "Die Heimreise".