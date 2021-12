Nach einem dreiviertel Jahr liegt dem Umweltministerium ein Dutzend Anträge von Landwirten vor, die ihre Äcker aufforsten wollen. Das zeige, dass der finanzielle Anreiz des Landesprogramms zur Neuwaldbildung zu gering sei, so der Bauernverband Schleswig-Holstein.

Kostenlos bis 19:00 Uhr Bauern haben nur wenig Interesse an Neuwaldprämie in Schleswig-Holstein

Von Tilmann Post