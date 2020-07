Baugrundstücke in Schleswig-Holstein finden Sie hier

Kiel

Ein Baugrundstück im nördlichsten Bundesland ist bei Bauherren beliebt. Wer möchte nicht zwischen Nord- und Ostsee wohnen? Doch wer ein Haus bauen oder kaufen möchte, steht vor vielen Fragen. Wo gibt es ein Baugrundstück in Schleswig-Holstein? In welchem Neubaugebiet ist noch ein Bauplatz frei? Und wie teuer sind die Quadratmeterpreise? KN-online gibt Antworten auf diese Fragen.

Wohnungen und Häuser in Deutschland verteuerten sich zuletzt kräftig. Das geht aus einer Auswertung des Hamburger Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung hervor. Auch das Bauen in Schleswig-Holstein wird teurer.

Eigenheime verteuerten sich im dritten Quartal 2019 im Schnitt um 7,4 Prozent auf 2670 Euro je Quadratmeter.

Günstige Kredite und die gute Konjunktur trieben die Preise hoch. Immobilien verteuerten sich von 2008 bis 2018 um fast 50 Prozent. Seit 2015 hat sich der Boom noch beschleunigt und erfasst selbst dünn besiedelte Landkreise. Auch in Schleswig-Holstein stiegen die Preise.

Wer zum Beispiel zwischen Altenholz und Eckernförde bei Kiel ein Haus bauen oder kaufen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Spitzenreiter beim Hauskauf ist Strande. Denn das Ostseebad führt die Rangliste der teuersten Gemeinden der Region an.

In Strande liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei knapp 3000 Euro. Für 200.000 Euro würden Käufer rechnerisch ein Haus mit rund 68 Quadratmetern Wohnfläche bekommen.

Selbst zu bauen birgt also auch ein finanzielles Risiko. Umso wichtiger ist es für Grundstückskäufer, langfristig planen zu können. Es ist aber mitunter nicht so einfach, ein attraktives Baugrundstück in Schleswig-Holstein zu finden.

Baugrundstück in Schleswig-Holstein finden: So funktioniert die Suche

KN-online zeigt auf einer Karte, wo ein Baugrundstück in Schleswig-Holstein entsteht. Dazu sammelt die Redaktion Artikel über Baugebiete. Über die Suche können Sie Baugrundstücke in einem Ort oder einer Gemeinde finden. Im Ergebnis finden Sie Angaben über Name, Lage und Stand des Baugebiets. Wenn Sie auf "mehr Infos" klicken, erfahren Sie weitere Details.