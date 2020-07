Kiel

Im Norden haben die drei kleineren Gemeinden im Amt Dänischenhagen, Noer, Schwedeneck und Dänischenhagen, eine gemeinsame Planung für die Ortsentwicklung zum Bauen in Schleswig-Holstein angestoßen. Vielleicht entstehen also in Zukunft wieder Baugebiete: In Noer waren die 17 Grundstücke "An der Steilküste" schnell vergeben, die Häuser sind inzwischen fertig – auch in Surendorf entsteht bald das Neubaugebiet "Kobargsche Koppel". Die Objekte sind aber alle bereits vergeben.

Ähnlich enttäuschend endete für sie eine Ratssitzung im September in Altenholz: Das Baugebiet am Postkamp, 16 Hektar mit Platz für bis zu 270 Wohneinheiten, überwiegend Einfamilienhäuser, bekam eine Zwangspause verordnet – obwohl der Investor die Grundstücke bereits unverbindlich vergeben hatte. Die Kommunalpolitik wollte das Wachsen des Ortes lieber erst einmal durchdenken und sauber aufstellen.

In Schinkel dagegen entsteht ein kleines Neubaugebiet in der Dorfmitte. Auf der Warteliste für die Grundstücke der mindestens 15 Einzel- oder Doppelhäuser stehen dem Vernehmen nach auch Kieler. Neuwittenbek hat immerhin den vorsichtigen Willen zum Wachsen bekundet. Etwas weiter entstehen in Revensdorf(Gemeinde Lindau) einige Grundstücke auf dem ehemaligen Hage-Gelände.

Baugebiet in Flintbek macht Hoffnung

Südlich des Kanals ist in Ottendorf das Baugebiet Baumwiese (22 Grundstücke) längst bebaut. In der Dorfmitte von Melsdorf ging es zuletzt ausschließlich um Wohnungen. In Flintbek gab es dagegen vor Kurzem Grund zum Jubel: Von der Ecke Bokseer Weg/Dorfstraße aus soll es in ein neues Wohngebiet mit 95 Einheiten gehen, darunter Reihen-, Mehrfamilien-, aber auch Einfamilienhäuser.

Einen Kreis weiter, in Boksee, könnten auch an der Schweinekoppel 17 bis 18 Einfamilienhäuser gebaut werden – vielleicht ist Ende des Jahres schon alles klar. Fast abgeschlossen ist dagegen der Neubau von ebenfalls 18 Wohneinheiten im Schwentinentaler Gebiet Am Rosensee.

Heikendorf plant ein riesiges Neubaugebiet

In Schönkirchen wird derzeit ein B-Plan für sieben neue Einfamilienhäuser vorbereitet, deren Grundstücke privat vermarktet werden sollen. In Mönkeberg sind vier Doppelhäuser angedacht, die allerdings auch Eigentumswohnungen beherbergen könnten. Heikendorf macht dagegen derzeit mit der Planung eines enormen Baugebiets zwischen Neuheikendorf und Laboe Hoffnung.