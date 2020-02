Hamburg/Kiel

Die Züge von Westerland auf Sylt und Kiel nach Hamburg enden und starten demnach derzeit in Elmshorn. Der Zug von Flensburg endet in Neumünster. Der Baum hat den Angaben zufolge eine Lärmschutzwand kaputt gemacht und Teile der Oberleitung zerstört. Vor 18.00 Uhr an werde die Strecke voraussichtlich nicht wieder frei sein.

Fans des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli - der Gäste-Fanblock war mit 1600 Besuchern ausverkauft - riet der Bahnsprecher entweder den Umweg über Lübeck nach Kiel zu nehmen oder sich nach alternativen Anreisemöglichkeiten umzusehen. Das Punktspiel bei Holstein Kiel wird am heutigen Montagabend um 20.30 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen. "Gute Fahrt! Wir drücken natürlich auch allen Zugfahrer*innen die Daumen, dass Ihr rechtzeitig und sicher nach Kiel kommt", teilte der FC St. Pauli dazu am frühen Montagabend via Twitter mit.

Von RND/dpa