Normalerweise starten ab Kiel täglich mehrere ICE-Direktverbindungen in Richtung Süden. Wer jetzt diese Züge nach Hannover buchen will, findet sie aber nicht mehr zur Auswahl. Stattdessen müssen Passagiere auf Alternativen mit mehr Umstiegen ausweichen. Die Fahrplanänderung liegt an einer Baustelle.