Baustellen: Bahn-Pendler in Schleswig-Holstein haben das Nachsehen

Kiel/Hamburg

Verspätungen, Zugausfälle, längere Fahrtzeiten – der Bahnverkehr im Norden ist derzeit zum Teil stark eingeschränkt. Der Grund: Die Deutsche Bahn baut in Hamburg an Brücken und Oberleitungen, und das hat Auswirkungen auf den Fern- und Nahverkehr in Schleswig-Holstein. Für viele ein zusätzliches Ärgernis: Der Flughafenbus „Kielius“ fährt ebenfalls nicht.

So verpassen nicht nur Berufspendler ihre Anschlüsse, auch Flugreisende müssen mehr Zeit für die Fahrt zum Airport Hamburg einplanen. Die täglichen Busfahrten der Bahntochter Autokraft vom Kieler Hauptbahnhof nach Fuhlsbüttel beginnen erst wieder am 1. April. Das Angebot war Anfang März eingestellt worden, weil die Fahrgäste ausgeblieben waren. Die Busse waren meist leer unterwegs.

Zugausfälle in Schleswig-Holstein bis Freitag, 18. März

Bis dahin müssen Fahrgäste die Züge nutzen, die aber ebenfalls nur eingeschränkt fahren. Das liegt daran, dass die Bahnstrecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Altona, die sogenannte Verbindungsbahn mit dem Bahnhof Dammtor, seit dem 4. März für zwei Wochen für den Regional- und Fernverkehr gesperrt ist. Gleich drei verschiedene Baumaßnahmen auf dieser Strecke werden während der Hamburger Frühjahrsferien gebündelt, teilt die Bahn dazu mit.

Darunter fallen die Arbeiten für den neuen Fern- und Regionalbahnhof Altona, der am Standort des bisherigen S-Bahnhofs Diebsteich entsteht. „Es finden hier umfangreiche Oberleitungs-, Signal-, Gleisbau-, Stellwerks- und Kabeltiefbauarbeiten statt“, heißt es in der Mitteilung. Zudem erfolgen erste Tiefbauarbeiten an den Eisenbahnüberführungen „Ferdinandstor“ und „An der Alster“, die bereits seit rund einem Jahr saniert werden.

Schließlich arbeitet die Bahn zwischen Altona und Hauptbahnhof an den Oberleitungen und an der Instandhaltung der Eisenbahnüberführung Holstenstraße. Bis Freitag, 18. März, um fünf Uhr können daher der Bahnhof Dammtor und die Verbindungsbahn nicht vom Regional- und Fernverkehr genutzt werden, heißt es. Betroffen sind etliche Verbindungen.

Im Nahverkehr sind das vor allem die Züge der Linie RE 7 zwischen Hamburg und Kiel sowie Flensburg. Sie fallen zwischen dem Hauptbahnhof der Hansestadt und Pinneberg, Elmshorn sowie Neumünster aus. Als Ersatz empfiehlt die Bahn die Züge der Linie RE 70 und die S-Bahnen ab Pinneberg. Früh morgens und spät abends setzt sie zudem Busse ein.

Bahn: Einschränkungen zwischen Hamburg, Kiel und Lübeck

Fahrgäste müssen jedoch auch veränderte Fahrzeiten in Kauf nehmen. Der RE 70 entfällt nachts zwischen Hamburg und Pinneberg. Zudem fährt der Regionalexpress 6 von und nach Westerland erst ab Pinneberg. Um dorthin zu gelangen, müssen Reisende tagsüber die S-Bahn-Linie 3 nehmen, nachts fahren Busse. Die Intercity-Verbindungen 2310 nach und von Westerland entfallen.

Wer in Lübeck nach Hamburg starten oder dorthin fahren möchte, muss zudem zwischen dem 11. und 13. März mit Fahrplanänderungen und Zugausfällen auf den Linien RE 8 und 80 sowie RB 81 rechnen. Grund dafür sind Bauarbeiten für die S-Bahn-Linie 4. Im Fernverkehr fahren Züge in und aus Richtung Dänemark am Hamburger Hauptbahnhof etwa fünf Minuten früher ab. Sie werden über Bad Oldesloe, Bad Segeberg und Neumünster umgeleitet.

Damit entsteht das Kuriosum, dass von diesen Bahnhöfen eine Fernverbindung bis nach Kopenhagen möglich ist, denn die zehn Züge der dänischen Staatsbahn pro Tag halten dort jeweils. In die Gegenrichtung ist die Fahrt nach Hamburg möglich. Allerdings fallen dafür Linien der Nordbahn aus und werden durch Busse ersetzt.

Dass es vor allem auf den Strecken zwischen Kiel und Hamburg durch die Bauarbeiten nun zu Verspätungen kommt, löst beim Fahrgastverband Pro Bahn keine Verwunderung aus. „Durch die Streckensperrungen zählt auf den eingleisigen Abschnitten jede Minute, da schaukelt sich schnell etwas auf“, sagt Karl-Peter Naumann, Sprecher für den Landesverband Schleswig-Holstein und Hamburg.

Verband Pro Bahn kritisiert: Zu wenige Umleitungen in Schleswig-Holstein

„Denn viele Züge werden über die Güterumgehungsbahn umgeleitet, die ist nur eingleisig. Dabei macht sich wieder bemerkbar, dass es in Schleswig-Holstein zu wenige Umleitungsstrecken gibt. Sobald es zu Störungen kommt, fehlen Alternativen“, kritisiert Naumann.

Die derzeitigen Bauarbeiten in Hamburg hält er aber für nötig. Durch den neuen Fern- und Regionalbahnhof Altona entstehe der Vorteil, dass alle Züge aus Schleswig-Holstein im Westen der Hansestadt ankommen. „Damit verbessert sich die Anschlussfähigkeit deutlich.“ Laut Bahn wird das Projekt jedoch noch einige Jahre in Anspruch nehmen – die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.