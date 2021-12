Kiel

Stellen Sie sich vor: Auf Ihrem Konto landet jeden Monat Geld vom Staat – ohne, dass Sie dafür arbeiten müssen. Ohne, dass Ihre Bedürftigkeit geprüft wird. Egal, wie alt Sie sind. Es ist nicht viel, aber es reicht zum Leben. Wer mehr will, geht trotzdem zur Arbeit und verdient sich etwas dazu. Wem es genügt, der bleibt zu Hause – ohne Sanktionen.

Das ist das Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens (BGE). Seit Jahren wird darüber weltweit diskutiert – auch in Schleswig-Holstein. Ein sogenanntes Zukunftslabor der Jamaika-Koalition soll seit 2017 unter anderem ausloten, ob sich ein Grundeinkommen finanzieren und wie es sich umsetzen ließe. Beide Fragen sind umstritten.

Feldversuche in einigen Ländern lieferten noch keine klaren Antworten. Bisher hat sich das bedingungslose Grundeinkommen nirgendwo langfristig durchgesetzt. Forschungen legen nahe, dass sich Menschen, die es bekommen, besser fühlen. Aber ist das wirklich so?

Für Kielerin war bedingungsloses Grundeinkommen „Startschuss in ein neues Leben“

Aus Kiel stammt jemand, den man dazu befragen kann. Julia Eisenach, 30 Jahre alt, studierte Medientechnikerin. Über eine Freundin erfuhr sie im Sommer 2020 von dem Verein „Mein Grundeinkommen“, der Spenden sammelt und damit Menschen ein zusätzliches Einkommen von 1000 Euro monatlich für ein Jahr finanziert.

Wer mitmachen will, muss sich registrieren und wird mit Glück ausgelost. Julia Eisenach hatte Glück. Gleich in der ersten Verlosung gehörte sie zu den Gewinnern. „Es war mein Startschuss in ein neues Leben“, sagt sie.

Das bedingungslose Grundeinkommen ermöglichte Julia Eisenach aus Kiel den beruflichen Neustart. Quelle: Uwe Paesler

Ihr bisheriges Leben war kurz zuvor zu einem abrupten Halt gekommen. Der Grund: Corona – und eine Erkrankung in der Familie. Seit Herbst 2019 arbeitete die 30-Jährige auf einem Kreuzfahrtschiff, schipperte durch die Karibik, stand bei Liveshows hinter der Kamera. Im April 2020, nachdem die Bundesregierung den ersten Lockdown verhängt hatte, brach die Reederei die Reise ab.

Auch Julia Eisenach musste nach Hause, zog wieder bei ihren Eltern ein. Ihre Mutter war zwischenzeitlich schwer an Krebs erkrankt. Um sie nicht mit dem Coronavirus zu gefährden, verließ die Tochter nur selten das Haus.

„Ich wollte mir eine eigene Wohnung suchen, aber ohne Einkommen war das schwer. Immer öfter hab’ ich mich gefragt, wie ich wieder im Leben vorankomme.“ Ihr Traum: eine Wohnung in Hamburg, wo es viele Jobs im Medienbereich gibt und Freunde von ihr leben.

Verbessert ein bedingungsloses Grundeinkommen die Work-Life-Balance?

Mit den 1000 Euro, die sie ab August 2020 durch das bedingungslose Grundeinkommen erhielt, überzeugte sie dort einen Vermieter. Arbeit fand sie im Impfzentrum, für einen „fairen Lohn“. „Nur von meinem BGE hätte ich in Hamburg nicht leben können“, räumt Julia Eisenach ein.

Aber nicht nur das Geld, sondern auch der Sinn ihrer Arbeit war ihr wichtig: „Ich wollte ’was tun gegen diese bekloppte Pandemie! Dass so viele Leute geimpft wurden, war ein Riesenerfolg und gab mir ein gutes Gefühl.“ Eisenach wollte einen Job, der Spaß macht. „Ich bin eine Verfechterin einer guten Work-Life-Balance.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Arbeit und Freizeit so zu verteilen, dass genug Zeit für Freunde und Familie bleibt: Genau dafür sei das BGE ideal, argumentieren seine Befürworter. Dr. Manuel Franzmann, Soziologe an der Kieler Christian-Albrechts-Universität, geht sogar noch einen Schritt weiter. Er spricht von einer „Demokratisierung der Muße“ und meint damit nicht etwa Faulenzerei: „Es sind alle Tätigkeiten, für die ich mich aus freien Stücken entscheide.“

Wer sich hingegen nach einem harten Arbeitstag beim Yoga entspanne, um die nächsten beruflichen Herausforderungen bewältigen zu können, stehe dabei unter Druck. „Muße ist, was ich mache, wenn ich schon völlig entspannt bin.“

Dabei kämen Menschen auf neue Ideen und Gedanken, die ihr eigenes Leben oder ihre Umwelt positiv verändern könnten. Wer bisher auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, würde als BGE-Empfänger nicht mehr stigmatisiert und könne sich freier entfalten und einbringen.

So könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen die Arbeitsmotivation beeinflussen

Was in der Theorie so schön klingt, ist bislang nirgends Praxis. Warum setzt kein Land der Welt beim Thema soziale Absicherung langfristig auf das bedingungslose Grundeinkommen, obwohl sich in Umfragen immer wieder Mehrheiten dafür aussprechen?

„Es liegt an unserer traditionellen Arbeitsethik“, sagt Franzmann. Regierungen trauten ihrer Bevölkerung diese neue Freiheit einfach nicht zu. „Als Staat kann man die Menschen dann nicht mehr so gut lenken.“

Bedingungsloses Grundeinkommen: Ein Name, viele Konzepte Unter den Begriff bedingungsloses Grundeinkommen fallen verschiedene Konzepte der sozialen Absicherung, die sich insbesondere bei der Höhe des ausgezahlten Geldbetrags und der Finanzierung unterscheiden. Als Definition lassen sich aber folgende Punkte festmachen: Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Leistung, die individuell – nicht pro Haushalt – jedem Menschen ausgezahlt wird, unabhängig von seinem sonstigen Einkommen. Die Ursprünge dieser Idee reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück. In den USA scheiterte die Umsetzung unter Präsident Richard Nixon 1970 nur knapp im Senat. Auch innerhalb deutscher Parteien wird darüber diskutiert. CDU/CSU und SPD äußerten sich bisher kritisch, während die Grünen mit ihrer „Garantiesicherung“ ein Modell nah am bedingungslosen Grundeinkommen ausgearbeitet haben.

Aber auch Bürgerinnen und Bürger selbst scheinen sich beim Thema Grundeinkommen eher zu misstrauen. In einer Umfrage aus dem Jahr 2017 gaben 9 Prozent der Befragten in Deutschland an, bei einem Grundeinkommen von 1000 Euro monatlich nicht mehr arbeiten zu wollen. Von ihren Mitmenschen hatten die Befragten ein anderes Bild: 28 Prozent würden ihren Job kündigen, glaubten sie.

Berechnungen eines Beirats des Bundesfinanzministeriums gehen von einem Wert in der Mitte aus: Etwa jeder Fünfte würde auf bezahlte Arbeit verzichten, so ihre Prognose. Darin sehen die Experten ein großes Problem: Um das bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren, müssten die Steuern massiv angehoben werden.

Olaf Scholz (SPD) ist Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens

Ein Grundeinkommen von rund 1200 Euro für Erwachsene und 684 Euro pro Kind, wie es der momentanen staatlichen Grundsicherung in München entspräche, wäre nach Meinung des Beirates nicht mehr finanzierbar. Zwar ließen sich durch Streichung von Leistungen wie Wohngeld, Hartz IV und Elterngeld über 200 Milliarden Euro einsparen.

Um die Kosten für ein Grundeinkommen in dieser Höhe zu decken, sei aber die rund fünffache Summe notwendig. Diese Einschätzung teilt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Unter ihm ist eine Einführung des BGE unwahrscheinlich.

Auch in Schleswig-Holstein liegt die politische Auseinandersetzung der Jamaika-Koalition mit diesem Thema auf Eis. Streitigkeiten mit dem begleitenden wissenschaftlichen Institut werden momentan vor Gericht verhandelt. Ob und wann die Arbeit am Zukunftslabor wieder aufgenommen wird, ist ungewiss. Seit seinem Start 2017 hat das Projekt noch keine wesentlichen Ergebnisse geliefert.

Studie soll Nutzen des bedingungslosen Grundeinkommens untersuchen

Aufschluss über den Effekt des BGE erhoffen sich derzeit viele von anderer Stelle: Der Verein „Mein Grundeinkommen“, der Eisenachs Testjahr durch Crowdfunding möglich machte, setzt auf eine eigene Studie, um die Auswirkungen auf die Profiteure zu untersuchen.

Seit Juni 2021 bekommen 122 Menschen drei Jahre lang monatlich 1200 Euro und werden regelmäßig zu ihrem Leben befragt. Sind deutliche Effekte messbar, soll es Folgestudien geben. Dann würde auch eine mögliche Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens untersucht werden.

Julia Eisenach legte während der zwölf Monate Geld zurück, gönnte sich ab und zu einen Restaurantbesuch und am Ende eine Gitarre. Sie hätte gern länger von den 1000 Euro monatlich profitiert. Dann wäre sie mutiger geworden, ist die 30-Jährige überzeugt: „Vielleicht hätte ich mich selbstständig gemacht und eine eigene Agentur gegründet.“

Weil die Zahlungen auf ein Jahr ausgelegt waren, sei sie dieses Risiko nicht eingegangen. Vor Kurzem hat sie einen Job in einer Agentur angenommen. Als Angestellte.